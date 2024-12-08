Asil Nadir'in eşinden 20. evlilik yıl dönümü paylaşımı

Ünlü iş adamı Asil Nadir'in eşi Nur Nadir evlilik yıldönümlerini mutlu hallerinin fotoğraflardan oluşan bir video ile kutladı.

Nur Nadir, paylaşımına “20’nci yılımız bitti. Tamam mı devam mı” notunu düştü.

80'li yallarda İngiltere'nin en zenginleri listesine de girmeye başaran Asil Nadir, tarım dahil birçok sektörde 5 kıtada yatırımlar yaparak devasa bir servetin sahibi olmuştu.

Büyük bir servete sahip olmasını sağlayan Polly Peck'in hisselerinde yapay artış sağlamakla suçlanan Nadir, İngiltere'de zimmetine para geçirmekten dolayı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış, cezaevinden çıktıktan sonda KKTC'ye geri dönmüştü.

20 YILLARINI DEVİRDİLER

1989 yılında 27 yıllık eşi Ayşegül Tecimer ile evliliğini noktalayan Asil Nadir 2025 yılında Neriman Nur Nadir ile yaşamını birleştirmişti.

İlk çocukları Lisa Nur'u 2019 yılında kucaklarına almıştı. İkinci çocukları Mert Selim Nadir 2021 yılında dünyaya gelmişti. Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba olması manşetlere konu olmuştu.

Servetinin neredeyse tamamını kaybettiği belirtilen Asil Nadir'in bir süredir sağlık sorunları ile mücadele ettiği biliniyor.