“Şimdiki Aklım Olsaydı” programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Dümer, Asılacak Kadın filminin yasaklanmasına dair yıllar sonra bomba bir açıklamada bulundu. Dümer filmin yasaklanmasında Müjde Ar’ın parmağı olabileceğini iddia etti.

Armağan Çağlayan’a kariyerinin başlangıcına dair samimi açıklamalarda bulunan Dümer, ilk oynadığı filmin Asılacak Kadın olduğunu söyledi.

'KADINDAN YARGIÇ OLMAZ AZİZİM' REPLİĞİ YÜZÜNDE FİLMİ YASAKLADILAR’

Müjde Ar ile başrolde yer alan Yalçın Dümer filmin yasaklanması konuşunda şu ifadeleri kullandı:

"İlk filmim. Yasaklanmasının Müjde'nin parmağı var. Girdi ilk gün tutmadı film. Danıştay kararıyla bir ay sonra çıktı. Biri ihbar etmiş filmi. Kim olduğunu ben biliyorum ama içimizde, tutsun diye. Çünkü danıştay kararı olunca büyük gişe yapıyordu. 'Kadından yargıç olmaz azizim' repliği yüzünde filmi yasakladılar."

Armağan Çağlayan bunun üzerine "Diyorsunuz ki bu işte Müjde Ar'ın parmağı var?" diye sordu. Dümer ise "Günah almayayım ama biliyorum yani, ona çok şey borçluyum" ifadelerini kullandı.

ASILACAK KADIN KONUSU

Pınar Kür’ün çok konuşulan ve yargıya dahi taşınan aynı adlı romanından uyarlanan film, çocuk yaştaki genç karısını gençlere sunup onları izleyen sapık eğilimli bir kocayı anlatıyor. Önce hizmetçisiyken sonra karısı olan Melek (Müjde Ar) cahil, yaşlı kocası Hüsrev (İsmet Ay) ise iktidarsızdır.

Bu evlilik sırasında Hüsrev‘in bilinçaltında gizlediği tüm sapkın tutkuları ortaya çıkar. Ve Hüsrev sonunda Melek’le ilişkiye giren ve ona umutsuzca aşık olan Yalçın (Yalçın Dümer) tarafından öldürülür.