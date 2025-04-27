Asılsız çağrı ve ihbarlara cezaların artırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlanması bekleniyor

TBMM’de bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda çalışmalar devam edecek.

Genel Kurulda görüşülmesi beklenen Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla yasal düzenlemelere gidiliyor.

Devlet Memurları Kanunu'ndaki değişiklikle bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek.

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinin özelliği ve güvenlik şartına uygun şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla Harcırah Kanunu, Taşıt Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu Konutları Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ile Devlet Denetleme Kurulu hakkında uygulanmayacak. Söz konusu kanunlarda düzenlenen hususlar ile mali iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'ndaki değişiklikle, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatında, bağlı kurullarında ve Diyanet İşleri Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı hariç olmak üzere bağlı kuruluşlarında, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri sendikalara üye olamayacak, sendika kuramayacak.

ASILSIZ ÇAĞRI VE ASILSIZ İHBARLARA CEZALAR ARTIRILIYOR

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Kamu İşveren Heyeti, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın başkanlığında, Cumhurbaşkanınca belirlenen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşacak.

Kabahatler Kanunu'nda yer alan asılsız çağrı ve asılsız ihbarlara ilişkin verilen idari para cezaları arttırılıyor. Buna göre, Acil Çağrı Merkezini meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye, il valileri tarafından verilen 250 liralık idari para cezası tutarı 1500 liraya yükseltilecek.

Çağrı Merkezine yapılan ihbarın asılsız olduğunun olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde kişiye, il valileri tarafından 15 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından atanan 11 üyeden oluşacak. Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan 2 ay önce durum, Kurum tarafından uygun iletişim araçlarıyla kamuoyuna duyurulacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığına yapılacak. Yeni seçilen üyeler, yerlerine seçildikleri üyenin görev süresinin bitiminden itibaren göreve başlayacak.

Teklifle hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hariç olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak kamu kurum veya kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakati ile bir yılı geçmemek üzere, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilecek.

Teklifle, devlet memuru istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetlerin, Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle ve iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen personel eliyle yürütülmesi hükme bağlanıyor.

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartların taşınması gerekecek. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanacaklar için aranan hizmet süresinin hesabında, 4 yıllık yükseköğrenim gördükten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak fiilen çalışılan sürelerin tamamı dikkate alınacak.

Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst kademe kamu yöneticileri, ilgili kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçeleri yanında kurumsal hedeflere ulaşılamaması nedeniyle de süreleri tamamlanmadan görevlerinden alınabilecek.

Üst dereceli kadrolara atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her 3 yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık derecelerinin yükselmesinde dikkate alınacak.

KOMİSYONLAR

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu’nda Salı günü Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürülüğü’nün, Çarşamba günü de İller Bankası Genel Müdürlüğü, TOKİ ve Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret A.Ş’nin 2021-2022 yıllarına ait hesapları görüşülecek.

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyonda, Salı günü Kamu Denetçiliği Kurumunun aldığı tavsiye kararlarına kurumların uyum oranının artırılması ve kurumlar arasında uygulama birliği sağlanması konusu değerlendirilecek.

Dışişleri Komisyonu’nda, çarşamba günü uygun bulma kanun teklifleri görüşülecek. Komisyonda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Suçluların İadesine Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi”, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Devleti Hükümeti Arasında Hukukî ve Ticari Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşmaya Dair Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi”, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, "Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasının Tadiline Dair 23/5/2023 Tarihli ve F/BG/2023/04 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi'nin 30 Ekim 2024 Tarihli ve 01/2024 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Romanya Hükûmeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin görüşülmesi bekleniyor.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nda salı günü İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı ile Sarper Danış ve Alp Doğu Eser ayrı ayrı sunum yapacak.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.