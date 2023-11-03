Aşiret lideri kız çocuğunu istismar etti, bakanlıktan açıklama geldi

Şanlıurfa’da aşiret lideri olan aynı zamanda muhtarlık da yapan N.Y.’nin 12 yaşındaki bir kız çocuğuna iki yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.

Korkunç olay küçük kızın 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

Olayın kamuoyuna yansıması üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın bazı basın yayın organlarında yer aldığı hatırlatılarak, "Haberlere konu olan çocuk Z.K, acil koruma kararı alınmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ekiplerince Çocuk Destek Merkezine yerleştirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Olay hakkında Bakanlık tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu da belirtilerek şunlar kaydedildi:

Davaya müdahillik için dilekçe verilmiştir. İddialara ilişkin Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak hukuki süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.