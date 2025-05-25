Aşiret liderleri ve kanaat önderleri bir geleneği kaldırdı! "Gençler için büyük bir fırsat"

Iğdır'da aşiret liderleri ve kanaat önderleri, bölgede yıllardır süregelen, birçok gencin evlilik sürecini zorlaştırarak evlenmelerini geciktiren, toplumsal kırgınlıklara yol açan başlık parası uygulamasına son verme kararı aldı.

Kadim Aşiretler Federasyonu, başlık parasının toplumda evliliklerin önünde büyük bir engel oluşturduğunu vurgulayarak, evliliği teşvik eden dini ve kültürel değerlerin altını çizdi. Federasyon Başkanı Ferhat Armağan, konuyla ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

"Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Nikahın en hayırlısı en kolay olanıdır" buyurmuştur. İslam'da başlık parası değil, mehir vardır. Mehir, kızın hakkı olan bir hediyedir; başlık parası ise dini bir dayanağı olmayan bir taleptir. Bu farkı iyi anlamalı ve toplumumuzu bilinçlendirmeliyiz. Gençler için büyük bir fırsat olan bu karar, evlilik sürecinde maddi yükleri ortadan kaldırarak aileleri ekonomik açıdan rahatlatacak."