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Aşırı ekrana bakan çocuklara bakın ne oluyor

Uzmanlar, mavi ışık tehlikesine dikkati çekti, anne babaları çok ciddi uyardı. Bakın aşırı telefon ekranına bakan çocuklarda hangi değişiklikler gözlemleniyor.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 09:21
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Aşırı ekrana bakan çocuğa bakın ne oluyor

Aşırı ekrana bakan çocuklara bakın ne oluyor
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Son zamanlarda özellikle çocuklar ellerinden cep telefonlarını düşürmüyor. Ekranın mavi ışığı ile hemen günün her saatinde adeta arkadaş gibiler. Peki bu zararlı değil mi?. Yanıt evet zararlı.

60'ıncı Yıllık Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği Toplantısı'nda sunulan yeni bir araştırma bunu kanıtladı. Araştırmaya göre, fareler üzerinde yapılan çalışmada, daha yüksek seviyelerde mavi ışığa maruz kalma, kızlarda ergenliğin daha erken başlamasıyla alakalandırıldı.

ERKEN ERGENLİK BAŞLANGICINA YOL AÇIYOR

Araştırma ayrıca, söz konusu maruziyetin daha düşük melatonin seviyeleri, bazı üreme hormonlarının daha yüksek seviyeleri ve yumurtalıkların fiziksel yapısındaki değişiklikler ile ilişkili olduğunu da ortaya çıkardı. Çalışmanın yazarı Aylin Kılınç Uğurlu, Fortune'a verdiği demeçte, "Mavi ışık, melatonin seviyelerini en çok baskılayan ışık. Bu ışığa maruz kalmak, melatonin düzeylerini düşürüyor ve ergenliğin başlangıcındaki inhibitör etkisini azaltarak erken ergenlik başlangıcına sebep olur." şeklinde konuştu..

Koronavirüs pandemisi sırasında uygulanan karantina dönemlerinde doktorlar, giderek artan sayıda daha fazla kız çocuğunun erken ergenlik yaşadığını açıklamıştı. Aylin Kılınç Uğurlu,

farelerden elde edilen bulgularla çocuklar için genelleme yapılamayacağını belirtirken, diğer taraftan ergenlik öncesi ve sonrası yumurtlama sürecini içeren “hormonal mekanizma”nın farelerde ve insanlarda aynı olduğuna vurgu yaptı. Bulguların, mavi ışığın erken ergenlik başlangıcı için bir risk faktörü olarak kategorize edilmesine yol açabileceği konuşuluyor.

Önümüzdeki yıllarda mobil elektronik cihazların hayatımızdaki yerinin giderek artacağından dolayı çocukların daha fazla mavi ışığa maruz kalacağını anlatan Uğurlu, ebeveynlere uyarıda bulundu: Uğurlu, "Mobil cihazların kullanım süreleri sınırlandırılmalı" diye konuştu.

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