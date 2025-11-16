ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin “ABD kamuoyunu etkileme” iddiasıyla Wikipedia Vakfı’ndan talep ettiği belgeler gündemde. 10Haber'den Cengiz Turhan da küresel sağın hedef aldığı Wikipedia olayını yazdı.

Habere göre Wikipedia çalışanları ve gönüllü editörler tehdit ediliyor, bağış kaynakları hedef alınıyor. Vakfın satılık olmadığını mizahi biçimde göstermek için, 17 basamaklı sembolik bir fiyat belirlenmiş: 93 katrilyon 389 trilyon 119 milyar dolar.

Yazıya göre bu rakamın amacı Wikipedia’nın satışa kapalı olduğunu anlatmak.

Ancak Turhan yazısına göre yine de satın almak isteyenler var. Mesela, Elon Musk.

MUSK TARTIŞMASI

Elon Musk, 2023’te Wikipedia’nın adını “Dickipedia” yapması karşılığında 1 milyar dolar önerdi. Wikipedia kurucusu Jimmy Wales de bu teklifi reddetti. Walws, “Wikipedia satılık değil; dünyayı anlamaya çalışan kültürel bir kurum" dedi.

Musk, daha önce de Wikipedia’yı “sol eğilimli” olmakla suçlamıştı. Bu eleştiriler, Wikipedia'ya karşı ideolojik önyargı taşındığı iddialarının büyümesine neden oldu. Bu süreçte muhafazakâr senatör Ted Cruz, platformun güvenilirlik sınıflandırmalarında taraflı olduğunu savunarak Vakıf’tan bilgi talep etti.

YAPAY ZEKA MODELLERİ WİKİPEDİA'YI TEME ALIYOR

Wikipedia editörlerinin bir kısmı tehdit edildiği için geri çekiliyor. Musk ise bağış yapılmaması çağrısıyla platformu finansal olarak zayıflatmayı hedefliyor.

Diğer yandan yapay zekâ modellerinin Wikipedia’yı temel alması da muhafazakâr çevrelerde rahatsızlık yaratıyor.

Musk, kendi yapay zekâsı Grok’u eğitmek için “Grokipedia” adlı alternatif bir ansiklopedi kurdu ve bunu Wikipedia’dan “10 kat daha iyi” olduğunu iddia ederek duyurdu.

BİLGİ SAVAŞI ÇAĞI

Kurumlara ve bilgi kaynaklarına saldırılar, toplumun gerçeklik algısını zayıflatıyor. Yapay zekâ teknolojisiyle birlikte bu mücadele artık kültürel, siyasal ve epistemolojik bir alana taşınmış durumda; bilgi üretimi ve doğruluk kavramı, teknoloji şirketlerinin vizyonlarıyla yeniden tanımlanıyor.