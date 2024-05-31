Aşırı sağcı politikacıyı bıçakladılar

Saldırıda Stürzenberger ve bir polis de yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından vuruldu.

2013-2016 yılları arasında Alman Özgürlük Partisi'nin (AfD) liderliğini yapan Stürzenberger, bugün Mannheim'da Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) adlı aşırı sağcı bir grupla birlikte eylem düzenliyordu. Eylem sırasında bir saldırgan bıçakla Stürzenberger ve BPE üyelerine saldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganın bir polisi ensesinden bıçakladığı ve polis tarafından vurulduğu görülüyor.

BPE'den yapılan açıklamada Stürzenberger, bir polis ve BPE üyelerinin bu sabah Mannheim'da bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.

Mannheim polisi yaptığı açıklamada, saldırının saat 11.35 sıralarında pazar meydanında gerçekleştiğini ve bir kişinin bıçakla birçok kişiye saldırdığını, yaralanmaların boyutunun ve ciddiyetinin bilinmediğini açıkladı. Polis, saldırgana karşı ateşli silah kullanıldığını ve saldırganın da yaralandığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, kurtarma ve acil durum ekiplerinin olay yerinde olduğu, halk için herhangi bir tehlike olmadığı ve Kurpfalzkreisel ile Paradeplatz arasındaki demiryolu trafiğinin bir sonraki duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.