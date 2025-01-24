Aşırı sağdan etkilendi, camiye saldırı planladığı iddiasıyla yakalandı!

Belçika Federal Savcılığı Basın Sözcüsü Amaury Verhoustraeten tarafından AA muhabirine yapılan açıklamaya göre, 22 Ocak'ta aşırı sağcı hareket mensubu olduğu düşünülen bir çocuğun, cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenleyeceğine yönelik ihbar alındı.

Savcılığın elindeki deliller göz önünde bulundurularak aynı gün başlatılan soruşturma kapsamında, dün sabah şüphelinin evinde arama yapıldı.

Evde bulunan silahlara ve bilgisayar gibi delillere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli, "kamu gençlik koruma kurumuna" yerleştirildi.

Verhoustraeten, başka bilgi paylaşılmayacağını kaydetti.

Ukrayna asıllı 14 yaşındaki çocuğun, Brüksel'de Arap nüfusunun yoğun olduğu semtlerden Molenbeek'teki En Necah Camisini hedef almayı planladığı öğrenildi.