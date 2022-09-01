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Sadece kalp hastalarına değil herkese zararlı

Yaz günlerinde aşırı sıcak havaların ve nemin herkes için tehlike arz ettiğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Kandaz, tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte, kanın pıhtılaşma oranının artmasından dolayı kalp rahatsızlığı olan kişilerde yazın kalp krizi riskinin arttığının altını çizdi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 09:50
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Aşırı sıcak hava ve nem, kalp krizi riskini arttırıyor

Sadece kalp hastalarına değil herkese zararlı
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Yaz günlerinde aşırı sıcak havaların ve nemin, kalp hastalığı olsun olmasın herkes için tehlike arz ettiğini kaydeden Kardiyoloji Uzmanı Uz. Dr. Muhammet Kandaz, bu kişilerin bol sıvı tüketip güneşin zararlı etkilerinden korunmalarının son derece faydalı olacağını belirtti şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayat kalitesini doğrudan etkileyen aşırı sıcaklar, özellikle kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit etmektedir. Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor. Bunun sonucunda da ritim problemleri, tansiyon sorunları ve en önemlisi de kalp krizi gibi birçok ciddi sağlık sorunu ortaya çıkıyor”

Dr. Muhammet Kandaz, “Sıcak havalarda açık renkli, bol, rahat, terlemeyi artırmayan kıyafetler tercih edilmeli, yağlı ve yüksek kalorili yemeklerden kaçınmalı, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Sıvı kaybını azaltmak için günde en az 2-3 litre su içmeli, soda, kola, kahve, alkol gibi içecekler, kan basıncını ve kalp hızını artırabileceği için bu ürünlerden uzak durulmalıdır. Kalbinizi yormamak için ağır efor gerektiren spor türlerini uygulamaktan kaçının. Güneşin etkisinden uzak olunan saatlerde, kalp sağlığınız için her gün, düzenli tempoda 4-5 kilometre veya 35-40 dakika hafif tempolu yürüyüş faydalı olacaktır. Klima yoksa sık sık el bilekleri ve ense ıslatılmalı, yüz yıkanmalı, duş alınmalıdır. Dışarıya çıkılacaksa da sabah erken saatlerde veya akşamüstü tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

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