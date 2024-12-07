Aşırı sıcak içecekler öldürüyor mu? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne diyor?

Aşırı sıcak içeceklerin tüketimi, sağlık açısından ciddi riskler oluşturabilir. Özellikle çay, kahve ve sıcak çikolata gibi günlük yaşamın vazgeçilmez içeceklerinin çok yüksek sıcaklıklarda içilmesi, ağız, boğaz ve yemek borusunda yanıklara yol açabilir. Hatta bu durum, kanser riskini de artırabilir. Peki, bu konuda bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri neler söylüyor? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR, UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan bir çalışma, çok sıcak içeceklerin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğini ortaya koymuştur. WHO, içeceklerin 65°C üzerinde tüketilmesinin bu riski belirgin şekilde artırdığını belirtti.

Amerikan Kanser Derneği tarafından yapılan başka bir araştırmada, aşırı sıcak içeceklerin yemek borusunda kronik inflamasyona yol açabileceği ve bunun da kansere zemin hazırlayabileceği bulundu.

Dr. Farhad Islami, çalışmanın baş araştırmacısı, "Çok sıcak içeceklerin yemek borusundaki dokulara zarar vererek kansere yol açabileceği uzun zamandır bilinen bir gerçektir" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Karaca, Gastroenteroloji Uzmanı, sıcak içeceklerin sindirim sistemindeki etkilerini değerlendirerek şunları söyledi:

"Yüksek sıcaklıklarda tüketilen içecekler, yemek borusunda ve ağızda yanıklara neden olabilir. Bu yanıklar zamanla ciddi hasarlara ve kansere yol açabilir. Bu nedenle, içeceklerin ılıtılarak tüketilmesi önemlidir."

Dr. Ayşe Yılmaz, Onkoloji Uzmanı, sıcak içeceklerin kanser riski üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, "Yemek borusu kanseri vakalarının artmasında sıcak içecek tüketiminin rolü büyüktür. Bu riski azaltmak için içeceklerin sıcaklık kontrolüne özen göstermek gereklidir" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK İÇİN ÖNERİLER

1. İçeceklerin Sıcaklığını Kontrol Edin: Sıcak içecekleri tüketmeden önce bir süre bekleterek, içilebilir sıcaklığa gelmesini sağlayın. İdeal içme sıcaklığı 50-60°C arasında olmalıdır.

2. Termometre Kullanın: Özellikle sıcak içeceklerin sıcaklığını ölçmek için bir termometre kullanmak, yanık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

3. Isıtma Yöntemlerine Dikkat Edin: Mikrodalga fırın gibi ani ısıtma yöntemlerinden kaçının, çünkü bu yöntemler içeceklerin eşit şekilde ısınmamasına ve sıcak noktaların oluşmasına neden olabilir.

4. Alternatif İçecekler Tüketin: Sıcak içecekler yerine, ılık veya soğuk içecekleri tercih ederek yemek borusu ve ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Aşırı sıcak içeceklerin tüketimi sağlık üzerinde ciddi riskler oluşturabilir.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu tür içeceklerin sıcaklığının kontrol edilmesinin önemini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam için içeceklerin sıcaklığını dikkate almak ve önerilen yöntemleri uygulamak büyük önem taşıdığı bildirildi.