Aşırı sıcak İstanbulluları uyutmayacak: AKOM tarih ve saat vererek uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), önümüzdeki günlerde İstanbul'da sıcaklıkların önemli ölçüde artacağını duyurdu. 5-9 Temmuz tarihleri arasında etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle yurttaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da poyraz rüzgarlarının etkisiyle sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, 5 Temmuz'dan itibaren sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi. AKOM, özellikle gece saatlerinde artan nem oranının uyku konforunu olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Ayrıca, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınmaları gerektiği vurgulandı. AKOM, bu grupların sağlıklarını korumak adına gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.