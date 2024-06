Doğan, “Çiftçimiz bu tarlaya sera yapmıştı ve şu an tarlasını sürüp ikinci ürünü hazırlamaya başlayacak. 2024 yılının hükumetimiz tarafından Adana'da afet yılı ilan edilmesini bekliyorum. Bu sorun borç ertelemekle çözülecek bir sorun değil. Çiftçimiz şu an sıkıntılı, çiftçimizin borcunu ertelemekle biz bu sezonu kapatamayız. Narenciye, mısır, pamuk gibi ürünlerde de sıkıntılar var. Adana ilinin afet kapsamına alınmasını istiyoruz, yoksa Adana'nın çiftçisi bitti, ayakta zor duruyor. Karpuzları toplayacak kamyon bile bulunmuyor. Nakliye fiyatları yükseldi. Şu an çiftçimiz zor durumda, çiftçimize acilen destek bekliyoruz. Bölgemizde yetişen tüm ürünlerin rüzgara ve sıcağa karşı TARSİM kapsamına alınmasını istiyoruz. Araçlar nasıl kaza yaptığında sigorta tarafından mağduriyeti karşılanıyorsa, TARSİM yaptıran çiftçimizin de zararının bu şekilde karşılanmasını istiyoruz" diye konuştu.