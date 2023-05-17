Aşırı sıcak ve nem nelere yol açar

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte, kanın pıhtılaşma oranının artmasından dolayı kalp rahatsızlığı olan kişilerde yazın kalp krizi riskinin arttığınıa dikkat çekti.

Aşırı sıcak ve nem nelere yol açar

Editör: NAim Arıoğlu

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte, kanın pıhtılaşma oranının artmasından dolayı kalp rahatsızlığı olan kişilerde yazın kalp krizi riskinin arttığınıa dikkat çekti.Dr. Muhammet Kandaz, şöyle konuştu:

"Aşırı sıcaklar, özellikle kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit etmektedir. Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor. Bunun sonucunda da ritim problemleri, tansiyon sorunları ve en önemlisi de kalp krizi gibi birçok ciddi sağlık sorunu ortaya çıkıyor”

Dr. Muhammet Kandaz, “Sıcak havalarda açık renkli, bol, rahat, terlemeyi artırmayan kıyafetler tercih edilmeli, yağlı ve yüksek kalorili yemeklerden kaçınmalı, sebze ve meyve tüketimine ağırlık verilmelidir. Kalbinizi yormamak için ağır efor gerektiren spor türlerini uygulamaktan kaçının. Güneşin etkisinden uzak olunan saatlerde, kalp sağlığınız için her gün, düzenli tempoda 4-5 kilometre veya 35-40 dakika hafif tempolu yürüyüş faydalı olacaktır. Klima yoksa sık sık el bilekleri ve ense ıslatılmalı, yüz yıkanmalı, duş alınmalıdır. Dışarıya çıkılacaksa da sabah erken saatlerde veya akşamüstü tercih edilmelidir” şeklinde konuştu.

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