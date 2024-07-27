Aşırı sıcaklar kamu kurumlarını tatil ettirdi

Aşırı sıcaklar sadece Türkiye’de değil İran’da da hayatı olumsuz etkiliyor. Alınan karar ile tüm kamu kurumları yarın tatil edildi.

Yapılan açıklamada Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankaların yarın kapalı olacağı kaydedildi. Ülke genelindeki sıcaklar nedeniyle bugün kamu kurumları ve bankalar saat 10.00'dan sonra tatil edilmişti.

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı bugün 41 dereceye ulaştı. İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti.

Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.