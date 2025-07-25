Aşırı sıcaklar ne zaman bitecek? Meteoroloji tarih verdi

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Termometreler hafta boyunca rekor dereceleri gösterdi, sıcak hava bunalttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün bir kademe geri çekilen hava sıcaklıklarının yeniden artacağına ilişkin uyarıda bulundu.

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, pazar gününden itibaren özellikle iç kesimlerde yeniden artacağı bildirildi

Hava sıcaklıklarının, sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

AŞIRI SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcakların ne zaman biteceğini açıkladı. Açıklamada, "Yüksek hava sıcaklıklarının batı kesimlerde çarşamba (30.07.2025), Doğu kesimlerde ise cumartesi (02.08.2025) gününden itibaren azalacağı tahmin ediliyor." denildi.

Öte yandan Meteoroloji 26 Temmuz-02 Ağustos tarihleri arasında ortalama sıcaklıkların İstanbul’da 35 derece, Ankara ve İzmir’de 40 dereceyi bulmasının beklendiğini kaydetti.