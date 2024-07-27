Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumları tatil edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumları tatil edildi

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde yarın tüm kamu kurumlarının tatil edilmesi kararlaştırıldı.

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyi tarafından yapılan açıklamada, bu kararın halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini düzenlemek amacıyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, yalnızca yardım hizmetlerinin devam edeceği ve diğer tüm kamu kurumları ile bankaların yarın kapalı olacağı ifade edildi. Bugün ise aşırı sıcaklar nedeniyle kamu kurumları ve bankalar saat 10.00'dan itibaren tatil edilmişti.

İran'ın güney bölgelerinde hava sıcaklıkları 50 dereceye kadar yükselirken, Tahran'da bugün hava sıcaklığı 41 dereceye çıktı. Ülke genelindeki sıcaklıkların son yılların en yüksek seviyesine ulaşması nedeniyle, 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor kırmıştı. Elektrik dağıtım şirketi Tevanir, bu aşırı tüketimi karşılamakta zorlandığını belirtmiş ve Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil önerisinde bulunmuştu.

Tevanir Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu ifade etmişti.

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