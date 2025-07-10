Aşırı sıcaklarda serin kalmanın püf noktaları

Güneş, D vitamini üretimi için faydalı olsa da cildimize zarar verebilir. Uzmanlar, dışarı çıkarken güneş kremini düzenli olarak, şişedeki talimatlara uygun şekilde kullanmanın önemini vurguluyor. Özellikle suyla temas sonrası kremin yenilenmesi gerektiği belirtiliyor. "Çok fazla güneş kremi sürmek diye bir şey yoktur" diyen uzmanlar, yetişkinlerden yardım almaktan çekinilmemesini tavsiye ediyor.

HİDRASYON VE GİYİM KURALLARI

Sıcak havalarda vücut daha fazla terler ve hızla su kaybeder. Bu nedenle bol su içmek ve meyve gibi atıştırmalıklarla enerji seviyesini yüksek tutmak büyük önem taşıyor. Serin kalmak için su oyunları ve çocuk havuzları da teşvik ediliyor. Güneşten korunmak için hafif, rahat ve bol giysiler tercih edilmeli, ayrıca şapka takmak da ihmal edilmemeli.

EVCİL HAYVANLARI KORUMAK İÇİN İPUÇLARI

Sıcak hava, evcil hayvanlarımızı da olumsuz etkiliyor. Onların her zaman gölgeye ve temiz suya erişimi olduğundan emin olunmalı. Dışarı çıkarken yanınıza bol su almayı unutmayın. Uzmanlar, evcil hayvanlarla yürüyüşleri günün en sıcak saatleri yerine sabah erken veya akşam geç saatlere bırakmayı öneriyor. Evcil hayvanlarınızı asla kapalı ve havasız araçlarda bırakmayın; araç içindeki sıcaklıklar ölümcül seviyelere ulaşabilir.