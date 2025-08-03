Aşırı sıcaklardan elektrik telleri patladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde aşırı sıcaklar nedeniyle genleşen elektrik tellerinde meydana gelen patlamalar kameraya yansıdı.

Olay, İskenderun'a bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte klima ve elektrikli cihaz kullanımının artması, elektrik tellerinde genleşmeye yol açtı. Tellerde arka arkaya patlamalar meydana gelen patlamalar havai fişeği andırırken, etrafa saçılan kıvılcımlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik önlemi aldı.

O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Zülfikar Ali Berkyürek, "Hava çok sıcak, kırk derecenin üstünde. Elektrik tellerinde genleşme olmuş. Sıcak havalardan dolayı kısa devre yaptı. Olay Mustafa Kemal Mahallesi Eyüpsultan Caddesi üzerinde, ana cadde üzerindeydi. Biz de elektrik ekiplerini aradık, sağ olsunlar ilgilendiler. Elektrikler kesildi, şu anda tekrar geldi. Bir can kaybı veya yaralanma olmadı ama elbette tedirgin etti. Yaya geçişini durdurduk, araçların geçişini engelledik, güvenliği sağladık. Şu an herhangi bir sorun yok" dedi.