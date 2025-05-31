Aşırı sıcakların gizli tehlikesi! Kalbe dikkat

Yaz aylarında yükselen sıcaklıklar, serinletici bir tatilden çok daha fazlasını getirebilir: ciddi kalp sağlığı riskleri. Aşırı sıcaklar, kalp yetmezliği, tansiyon sorunları ve hatta kalp krizi riskini artırarak kalbin yükünü katladı.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve kalp rahatsızlığı bulunanlar için sıcak havalarda alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

Son bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü kardiyologların görüşleri, sıcaklıkların kalp üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

SICAK HAVA KALBİ NASIL ETKİLİYOR?

Aşırı sıcaklar, vücudun sıcaklık düzenleme sistemini zorlayarak kalbin daha fazla çalışmasına neden oldu. Vücut, terleme yoluyla serinlemeye çalışırken kan damarları genişliyor, bu da kan basıncını düşürebildi. Ancak bu durum, kalbin daha hızlı pompalamasını gerektirdi.

Sıcak havalarda vücudun sıvı kaybı, kanın koyulaşmasına ve damar tıkanıklığı riskinin artmasına yol açabilir. Bu, özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda ciddi komplikasyonlara neden oldu.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten kardiyolog Prof. Dr. Steven Nissen, sıcak havalarda dehidrasyonun kalp üzerindeki etkilerine dikkat çekti:

“Vücut sıvı kaybettiğinde, kan hacmi azalır ve kalp, organlara yeterli oksijen taşımak için daha fazla çaba sarf eder. Bu, tansiyon sorunlarını ve kalp yetmezliğini tetikleyebilir.”

Nissen, özellikle hipertansiyon hastalarının sıcak havalarda ilaç dozlarını doktorlarıyla yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda yapılan araştırmalar, sıcaklık artışlarının kalp sağlığı üzerindeki etkilerini açıkça ortaya koydu. The Lancet Planetary Health dergisinde yayımlanan bir çalışma, aşırı sıcakların kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskini %10-15 oranında artırdığını gösterdi.

Araştırma, özellikle 65 yaş üstü bireylerde ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları olanlarda bu riskin daha yüksek olduğunu belirtti.

Avustralya’daki Monash Üniversitesi’nden yapılan bir başka çalışma, sıcak hava dalgalarının kalp krizi ve inme vakalarını %20’ye varan oranlarda artırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, sıcaklıkların 35°C’yi aştığı günlerde, kalp hastalarının acil servise başvurularında belirgin bir artış gözlemledi. Bu durum, özellikle Akdeniz ve İç Anadolu gibi sıcak yaz aylarının etkili olduğu bölgelerde yaşayanlar için ciddi bir uyarı niteliği taşıdı.

TANSİYON SORUNLARI VE SICAK HAVA: GÖRÜNMEZ TEHLİKE

Aşırı sıcaklar, tansiyon sorunlarını da doğrudan etkiledi. Sıcak havalarda kan damarlarının genişlemesi, düşük tansiyonu olanlarda baş dönmesi ve bayılma riskini artırırken, yüksek tansiyon hastalarında ilaçların etkisini değiştirebildi.

İngiltere’deki Imperial College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Darrel Francis, “Sıcak havalarda tansiyon ilaçlarının dozu, sıvı kaybına bağlı olarak yeniden ayarlanmalı. Aksi takdirde, düşük tansiyon ciddi komplikasyonlara yol açabilir” dedi.

Ayrıca, sıcak havalarda terleme yoluyla sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin kaybı, kalp ritim bozukluklarını tetikleyebilir. Bu durum, özellikle kalp yetmezliği hastalarında hayati risk oluşturdu.

Kalp hastalarının sıcak havalarda tuzlu gıdalardan uzak durması, ancak sıvı ve elektrolit dengesini korumak için yeterli su tüketmesi kritik.

UZMANLARDAN HAYAT KURTARAN ÖNERİLER

Uzmanlar, aşırı sıcaklarda kalp sağlığını korumak için alınabilecek basit ama etkili önlemleri sıraladı:

Bol su için: Günde en az 2-3 litre su tüketerek dehidrasyonu önleyin. Şekerli ve kafeinli içeceklerden uzak durun.

Serin ortamlarda kalın: Mümkünse klimalı alanlarda vakit geçirin ve öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının.

Hafif giysiler tercih edin: Nefes alan, pamuklu kıyafetler giyerek vücut ısınızı dengeleyin.

İlaçlarınızı kontrol edin: Tansiyon veya kalp ilaçlarınızın dozunu doktorunuzla değerlendirin.

Belirtileri ciddiye alın: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi veya çarpıntı gibi belirtilerde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Michelle Albert, “Sıcak havalarda kalp hastalarının fiziksel aktivitelerini sabah erken veya akşam serin saatlere kaydırması gerektiğini” vurguladı. Albert, özellikle yaşlı bireylerin ve kalp rahatsızlığı olanların sıcak hava dalgalarında daha dikkatli olmaları gerektiğini ekledi.

KALBİNİZİ SICAKLARDAN KORUYUN

Aşırı sıcaklar, sadece bunaltıcı bir his oluşturmadı. Kalp yetmezliği, tansiyon sorunları ve kalp krizi gibi ciddi sağlık risklerini de beraberinde getirdi. Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, sıcak havalarda kalp sağlığına yönelik önlemlerin hayati önem taşıdığını gösterdi.