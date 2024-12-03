Aşırı soğukların neden olduğu yüz felcine karşı hayat kurtaran uyarılar

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, aşırı soğuk hava koşulları birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdi. Özellikle, soğuk havaların yüz felcini tetikleyebileceği konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu.

Yüz felci, genellikle Bell paralizisi olarak bilinen bir durumdur ve yüz kaslarının bir tarafında ani zayıflık veya felç ile karakterize olmasıyla dikkat çekti.

YÜZ FELCİ NEDİR?

Yüz felci, yüz kaslarını hareket ettiren sinirin (fasiyal sinir) hasar görmesi veya işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle yüzün bir tarafında kas güçsüzlüğüne veya hareketsizliğe neden olur. Yüz felci, genellikle geçici olsa da nadiren kalıcı olabilir.

SOĞUK HAVANIN ETKİSİ

Soğuk havanın yüz felci riskini artırdığına dair yaygın bir inanış bulunmaktadır. Özellikle rüzgâr veya ani sıcaklık değişimlerine maruz kalmanın, yüz sinirinin dolaşımını etkileyerek Bell paralizisine yol açabileceği düşünülmekte. Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, "Soğuk hava, yüz sinirinin işlevini etkileyebilir ve bu da yüz felcine neden olabilir. Ancak bu durum genellikle zayıflamış bağışıklık sistemi veya sinirin savunmasız bir durumda olmasıyla ilişkilidir" dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Uzmanlar, aşırı soğuk havalarda yüz felci riskini azaltmak için bazı önlemler alınmasını öneriyor. Dr. Selgin Biber, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenilmeli ve düzenli egzersiz yapılmalı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzün korunması için ise atkı veya şapka kullanılmalı" diyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BULGULARI

Bilimsel araştırmalar, soğuk havanın yüz felci riskini artırabileceğini desteklemekte. Özellikle rüzgâr veya klima gibi faktörlerin, yüzün bir tarafını soğukta bırakması durumunda yüz sinirinin işlevini etkileyebileceği belirtilmekte. Ancak, bu durumun doğrudan yüz felcine neden olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

BELİRTİLER VE TANI

Yüz felci belirtileri arasında yüz kaslarında seğirme, etkilenen tarafta değişmiş tat duyusu, konuşma bozukluğu, aşırı salya üretimi ve kulakta seslere aşırı duyarlılık yer alır. Tanı genellikle klinik muayene ile konur ve altta yatan nedenin tespit edilmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi testler yapılabilir.

Aşırı soğuk havalarda yüz felci riskine karşı dikkatli olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlığımızı korumak açısından büyük önem taşır. Uzmanların önerilerine kulak vererek, soğuk havalarda yüzümüzü korumak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, yüz felci riskini azaltmada etkili olabilir.