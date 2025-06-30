Aşırı spor çocukları öldürüyor mu? Çocuklarda sağlıklı spor yapma yöntemleri neler? İşin uzmanları anlatıyor

Yoğun spor aktiviteleri ve aşırı fiziksel efor, çocuklarda kalp hastalıklarını tetikleyici bir faktör olarak öne çıktı.

Bilimsel araştırmalar, özellikle doğuştan kalp rahatsızlığı olan çocuklarda aşırı eforun ciddi riskler taşıdığını ortaya koyarken, uzmanlar ebeveynleri dikkatli olmaya çağırdı.

Harvard Üniversitesi’nden çocuk kardiyoloğu Prof. Dr. Jane Newburger, “Çocuklarda kalp hastalıklarının çoğu erken teşhisle kontrol altına alınabilir, ancak aşırı fiziksel aktiviteler bu riskleri görünmez bir tehlike haline getiriyor” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan çalışmalar, çocuklarda kalp hastalıklarının sadece genetik faktörlerle değil, çevresel ve yaşam tarzı kaynaklı etmenlerle de tetiklendiğini gösterdi.

Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) yayımladığı bir araştırmaya göre, doğuştan kalp anomalisi olan çocuklarda aşırı efor, kalp ritim bozukluklarını (aritmi) ve hatta ani kalp durmasını tetikleyebiliyor. Özellikle yarışmalı sporlar gibi yoğun fiziksel aktiviteler, kalbin oksijen ihtiyacını artırarak mevcut kalp sorunlarını ağırlaştırabiliyor.

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin raporunda, çocuklarda ani kalp ölümlerinin %10’unun aşırı fiziksel aktiviteyle ilişkili olduğu belirtildi. Bu durum, özellikle hipertrofik kardiyomiyopati gibi genetik kalp hastalıklarında daha belirgin.

İngiltere’den kardiyolog Dr. Sanjay Sharma, “Çocuklar için spor teşvik edilmeli, ancak yarışmalı ve yoğun aktiviteler öncesinde mutlaka kardiyolojik tarama yapılmalı” uyarısında bulundu.

EFORUN KALBE ETKİSİ: NELER OLUYOR?

Aşırı efor, kalbin daha hızlı ve güçlü pompalamasını gerektiriyor. Bu durum, sağlıklı çocuklarda genellikle sorun yaratmazken, doğuştan kalp hastalığı veya teşhis edilmemiş kalp sorunları olan çocuklarda ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, “Doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda aşırı efor, kalbin yükünü artırarak morarma, çarpıntı ve hatta bayılma gibi belirtilere neden olabilir. Bu nedenle, yarışmalı sporlar gibi aktiviteler yasaklanmalı” dedi.

Efor testi, çocuklarda kalp sağlığını değerlendirmek için kullanılan önemli bir yöntem. Koşu bandı veya bisiklet üzerinde yapılan bu test, kalbin fiziksel yük altındaki tepkisini ölçüyor.

Özel bir hastanenin raporuna göre, efor testi sırasında görülen anormal kalp ritimleri veya kan akışı sorunları, altta yatan ciddi bir kalp hastalığının habercisi olabilir.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER: NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, çocuklarının spor aktivitelerine katılmasını isteyen ebeveynlerin öncelikle bir çocuk kardiyoloğuna danışmasını önerdi. Özellikle ailede kalp hastalığı öyküsü varsa, bu taramalar hayati önem taşıyor.

Dr. Newburger, “EKG, ekokardiyografi ve efor testi gibi yöntemlerle kalp sağlığı değerlendirilmeli. Aile öyküsü, genetik hastalıkların varlığını anlamak için kritik bir ipucu” dedi.

Ayrıca, çocukların sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi de kalp sağlığını korumada büyük rol oyndı.

Akdeniz tipi beslenme, düzenli ancak aşırıya kaçmayan egzersiz ve stresten uzak bir yaşam, kalp hastalıkları riskini azaltıyor.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Frank Hu, “Sebze ağırlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite, çocukların kalp sağlığını destekleyen temel taşlar” dedi.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Çocuklarda kalp hastalıklarının erken teşhisi ve doğru yönetimi, ciddi komplikasyonların önüne geçebilir.

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarının fiziksel aktivitelerini dikkatle izlemesini ve aşırı efor gerektiren durumlarda doktor kontrolünden geçmesini önerdi.

Kalp sağlığı, sadece yetişkinler için değil, çocuklar için de hayati bir konu. Aşırı eforun gizli tehlikelerine karşı bilinçli adımlar atarak, genç kalplerin sağlığını korumak mümkün.