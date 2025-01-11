Aşırı telefon kullanımı beyin ve vücut sağlığını direk vuruyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Günümüzün en yaygın iletişim araçlarından biri olan cep telefonları, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda olduğu bildirildi. Ancak, cep telefonu kullanımı yalnızca iletişimi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek elektromanyetik radyasyona da maruz kalmamıza neden oldu.

ELEKTROMANYETİK RADYASYON VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Cep telefonları, elektromanyetik alan (EMF) adı verilen bir alan oluşturacağı bildirildi. Bu alan, telefonun çalışması sırasında yayılan radyasyonun bir sonucudur ve bu radyasyon, vücudumuza zarar verebileceğinin altı çizildi.

Çevresel sağlık uzmanı ve 'Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation' adlı kitabın yazarı Dr. Devra Davis, "Cep telefonları, beyin ve vücut üzerinde potansiyel olarak zararlı etkiler oluşturabilem bir tür elektromanyetik radyasyon yayar. Bu radyasyonun etkileri, özellikle uzun süreli ve sık cep telefonu kullanımında daha belirgin hale gelir" şeklinde uyardı.

Araştırmalar, cep telefonu kullanımının beyin hücrelerine zarar verebileceğini, uyku düzenini bozabileceğini ve hatta uzun vadede kanser riskini artırabileceğini ortaya koydu.

2011 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO), cep telefonlarının potansiyel olarak kanserojen olabileceğini belirten bir rapor yayınladı ve cep telefonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonun "2B grubu kanserojen" kategorisine alındığını duyurdu.

SÜREKLİ İLETİŞİM VE GECELERİ TELEFON KULLANIMI: ARTAN RİSKLER

Günlük yaşamda cep telefonu ile yapılan görüşmelerin sayısının artması, kişileri daha fazla elektromanyetik radyasyona maruz bırakmakta. Özellikle iş hayatında, sosyal medya kullanımının artması ve sürekli iletişim halinde olma isteği, bu durumu daha da pekiştirmekte.

Dr. Cindy Sage "Birçok insan, telefonlarıyla uzun süreli konuşmalar yaparken, bu elektromanyetik dalgaların vücuda zarar verdiğini fark etmiyor. Bu radyasyon, beynin elektriksel işlevlerine etki edebilir ve bu da uzun vadede depresyon, anksiyete ve diğer nörolojik bozukluklara yol açabilir" açıklamasında bulundu.

Gece yatarken cep telefonu kullanımı da ciddi sağlık riskleri taşır. Birçok kişi uykuya dalmadan önce telefonlarıyla vakit geçiriyor ve hatta telefonlarını baş ucunda tutuyor. Ancak, bu alışkanlık, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Nobel ödüllü biyolog ve elektromanyetik radyasyon üzerine araştırmalar yapan bilim insanı Dr. Robert O. Becker, "Cep telefonu kullanımı, gece uyku düzeninizi bozabilir, melatonin üretiminizi engelleyebilir ve biyolojik saatinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu da yetersiz uyku ve sağlıksız bir yaşam tarzına yol açar" dedi.

CEP TELEFONU KULLANIMINI AZALTMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Cep telefonu kullanımını sınırlamak ve sağlık risklerini azaltmak için bazı önlemler almak mümkün.

Uzmanlar, cep telefonunun vücuda olan etkilerini azaltmak için şu önerileri sundu:

1. Telefonu Cebinizde Taşımayın: Telefonu sürekli cebinizde taşımak, vücudunuza doğrudan elektromanyetik radyasyon ile maruz kalmanıza neden olabilir. Telefonu çantanızda veya uzak bir yerde taşımanız daha sağlıklı.



2. Kablolu Kulaklık Kullanın: Telefonla uzun süreli konuşmalar yaparken kablolu kulaklık kullanmak, radyasyonun doğrudan başınıza etkisini azaltacağı bildirildi.

3. Telefonu Uyurken Uzaklaştırın: Geceleri telefonunuzu başucunuzdan uzak tutun. Ayrıca, telefonunuzu uçak moduna alarak ya da tamamen kapatarak radyasyon maruziyetini azaltabilirsiniz.

4. Kısa Süreli Konuşmalar Yapın: Cep telefonuyla yapılan uzun konuşmalar yerine, kısa konuşmalar yaparak radyasyona maruz kalma süresini azaltabilirsiniz.

5. Telefonun Sesli Yanıt Sistemini Kullanın: Çağrıları yanıtlamak yerine sesli yanıt sistemini kullanarak telefonla doğrudan temasınızı sınırlayabilirsiniz.