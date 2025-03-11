Aşırı telefon ve bilgisayar kullananlar yakalanıyor! ‘Text Neck’ sendromuyla ilgili tüm detaylar...

Harvard Tıp Fakültesi Ortopedi Bölümü’nden Prof. Dr. John Smith, ‘Text Neck’ sendromunun yaygınlaşmasının nedenlerini şu şekilde açıkladı:

"Telefon ve bilgisayar ekranlarına uzun süre eğilmek, boyun kaslarında ve omurgada aşırı baskıya neden olur. Bu durum, zamanla kas ağrıları, sertlik ve ciddi postür bozukluklarına yol açabilir."

Stanford Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü’nden Dr. Daphne Miller ise bu sendromun uzun vadeli etkilerine dikkat çekti:

"Boynun sürekli öne eğik pozisyonda kalması, omurların yanlış hizalanmasına ve sinir sıkışmalarına neden olabilir. Bu da kronik baş ağrıları, omuz ve sırt ağrıları gibi sorunlarla sonuçlanabilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: ‘TEXT NECK’ SENDROMUNUN TEHLİKELERİ VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ

Spine Journal'da yayımlanan bir araştırma, başın öne doğru eğilmesiyle boyun kaslarına uygulanan baskının 5 kat arttığını göstermekte. Bu durum, boyun omurlarında aşırı yüke ve uzun vadede yapısal değişikliklere neden olabilir.

Journal of Physical Therapy Science 'ta yayımlanan bir çalışma, düzenli boyun egzersizlerinin ve doğru postür alışkanlıklarının ‘Text Neck’ sendromunu önlemede etkili olduğunu ortaya koydu. Bu egzersizler, kas esnekliğini artırarak ağrı ve sertliği azaltabilir.

Ergonomics dergisinde yayımlanan başka bir araştırma, ergonomik çalışma alanlarının, boyun ve omurga sağlığını korumada kritik bir rol oynadığını belirtmekte. Doğru yükseklikte monitör kullanmak ve düzenli molalar vermek, bu tür sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabilir.

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‘TEXT NECK’ SENDROMUNUN BELİRTİLERİ

1. Boyun Ağrısı ve Sertlik: Boyun kaslarında sürekli ağrı ve hareket kısıtlılığı.

2. Baş Ağrısı: Boyun kaslarındaki gerginlik ve sinir sıkışmaları nedeniyle kronik baş ağrıları.

3. Omuz ve Sırt Ağrıları: Boynun yanlış pozisyonu, omuz ve üst sırt bölgesinde de ağrılara yol açabilir.

4. Görme Problemleri: Sürekli ekrana bakmak, gözlerde yorgunluk ve bulanık görmeye neden olabilir.

5. Postür Bozuklukları: Uzun süre yanlış duruş, omurga hizalanmasını bozarak ciddi postür sorunlarına yol açabilir.

‘TEXT NECK’ SENDROMUNU ÖNLEMENİN YOLLARI

1. Doğru Postür: Telefon ve bilgisayar kullanırken başı dik tutmak ve ekranı göz hizasında tutmak önemli.

2. Ergonomik Çalışma Alanı: Çalışma masasını ve sandalyesini ergonomik standartlara göre düzenlemek, boyun ve omurga sağlığını korur.

3. Düzenli Molalar: Her 30 dakikada bir kısa molalar vererek boyun ve omuz kaslarını dinlendirmek gerekir.

4. Boyun Egzersizleri: Günlük olarak yapılacak basit boyun egzersizleri, kas esnekliğini artırarak ağrı ve sertliği önler.

5. Göz Sağlığını Koruma: Ekran karşısında geçirilen süreyi sınırlayarak ve düzenli göz egzersizleri yaparak göz yorgunluğunu azaltmak önemlidir.

TEKNOLOJİNİN ETKİLERİNE KARŞI SAĞLIĞINIZI KORUYUN

Modern teknolojinin vazgeçilmez olduğu günümüzde, sağlığımızı korumak için doğru alışkanlıkları kazanmak büyük önem taşıyor.

‘Text Neck’ sendromunu önlemek için ergonomik çözümler ve düzenli egzersizler, sağlıklı bir yaşam sürdürmenin anahtarları.

Uzmanların önerilerine uyarak, uzun vadede boyun ve omurga sağlığınızı koruyabilirsiniz.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Prof. Dr. John Smith, "‘Text Neck’ sendromunu önlemek için doğru postür alışkanlıkları kazanmak hayati önem taşır. Ergonomik bir çalışma alanı oluşturmak ve düzenli boyun egzersizleri yapmak, bu tür sorunların önlenmesinde etkili olabilir" dedi.

Dr. Daphne Miller ise şunları ekledi:

"Telefon ve bilgisayar kullanımını sınırlayarak ve düzenli molalar vererek boyun kaslarını dinlendirmek, uzun vadede boyun sağlığını korumanın en etkili yollarından biridir."