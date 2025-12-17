Günümüzde televizyon, birçok evin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak uzmanlar, aşırı televizyon izlemenin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkilere yol açtığını vurguluyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar, günlük 4 saatten fazla televizyon izlemenin beyin sağlığını tehdit ettiğini gösteriyor.

Özellikle çocuklar için tehlike daha büyük. 2 yaş altı çocuklarda televizyon izlemek, dil gelişimi, hayal gücü ve sosyal becerileri olumsuz etkiliyor.

Araştırmalara göre, fazla televizyon karşısında zaman geçiren çocuklar, okuma ve analitik düşünme yeteneklerini geliştirmekte zorlanıyor. Ayrıca, hareketsiz kalan çocuklar obezite riskiyle karşı karşıya kalıyor. Amerikan Pediatri Akademisi, 2 yaş altı çocuklara hiç televizyon izletilmemesini, daha büyük çocuklar için ise günlük 2 saatle sınırlı tutulmasını öneriyor.

Yetişkinlerde ise durum farklı değil. Uzun süre televizyon izlemek, gri madde hacminde azalmaya yol açarak bilişsel gerileme ve demans riskini artırıyor.

Harvard Üniversitesi’nin bir çalışması, günlük 4 saat ve üzeri izlemenin kalp hastalıkları, tip 2 diyabet ve erken ölüm riskini yükselttiğini ortaya koydu. Hareketsiz yaşam tarzı, kas zayıflığı, göz yorgunluğu ve uyku düzensizliği gibi sorunları da beraberinde getiriyor.

Uzmanlar, televizyon izleme süresini azaltıp yerine yürüyüş, kitap okuma veya sosyal aktiviteleri tercih etmeyi tavsiye ediyor. Dengeli kullanımda televizyon eğlenceli olabilir, ancak aşırıya kaçmak sağlığı ciddi şekilde tehdit ediyor.