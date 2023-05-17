Aşırı terleme hangi hastalık belirtisi

Aşırı terleme akciğer tümörünün yayıldığının göstergesi olabiliyor. İşte ayrıntılar…

Aşırı terleme hangi hastalık belirtisi

Editör: Erkavim Yıldırım

Araştırmacılar kanser vakalarına karşı önemli ilerlemeler kaydetti. Ancak pandemi, kanser teşhis ve tedavilerini önemli şekilde sekteye uğrattı. Sağlık kurumları, tarama hizmetlerini hızlandırarak kanserle mücadelede ivme yakalamaya çalışıyor. Uzmanlar, semptomlarla ilgili farkındalığın artırılması gerektiğini belirtiyor. Terlemedeki değişiklikler, bir akciğer tümörünün yayıldığının temel işaretleri arasında olabilir.

EN ÖLÜMCÜL HASTALIK


Akciğer kanseri, gelişmiş tedavi süreçlerine rağmen en ölümcül kanser türü olmaya devam ediyor. Cancer.org şöyle açıklıyor: “Akciğer kanseri, kanser ölümlerinin açık ara önde gelen nedenidir ve tüm kanser ölümlerinin neredeyse yüzde 25'ini oluşturur. Her yıl, kolon, meme ve prostat kanserlerinin toplamından daha fazla insan akciğer kanserinden hayatını kaybediyor."

TEŞHİSİ ÇOK ZOR

Akciğer kanserinin teşhisi zor olduğundan ötürü vakalar çok geç tespit edilir. Hastalığın belirtileri ortaya çıkmaya başladığında, bazen içinde kan bulunan mukusun eşlik ettiği kronik, hırıltı, hırıltılı bir öksürük içerebilir. Aşırı terleme, birçok kanser türünün bir belirtisidir ve akciğer kanseri de bunlardan biridir. Genellikle, kanserin kendisi veya hastalığın tedavisi tarafından değişen hormon seviyelerindeki belirgin değişikliklerden kaynaklanır.

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Bazı kanser türlerinin hastaların neden sadece geceleri terlemesine neden olduğu açık değildir, ancak uzmanlar bunun vücudun hastalıkla savaşmasının bir yan etkisi olabileceğini varsayıyorlar.

İŞTE BELİRTİLERİ

Akciğer kanserlerinin en sık görülen belirtileri şunlardır;

Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak
Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı
Ses kısıklığı
Nefes darlığı
Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

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