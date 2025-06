Aşırı terleme öldürülebilir! Uzmanlardan sıcaklarda hayat kurtaran öneriler

Yaz mevsiminin kavurucu sıcakları, Türkiye genelinde hissedilmeye devam ederken, uzmanlar aşırı terlemeye bağlı sıvı kaybının kalp krizi riskini artırdığına dikkat çekti.

Kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanları, özellikle kalp, böbrek ve solunum rahatsızlığı olan bireylerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Aşırı terlemenin yol açtığı elektrolit dengesizlikleri, kanın yoğunlaşmasına ve pıhtılaşma riskine neden olarak hayati bir tehdit oluşturabildi.

Uzmanlar, aşırı sıcakların sağlıklı bireylerde bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, “Terleme yoluyla kaybedilen sıvı, vücutta sodyum ve potasyum gibi kritik elektrolitlerin dengesini bozabilir. Bu durum, kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak kalp krizini tetikleyebilir” dedi.

Özellikle hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastalarının kullandığı idrar söktürücü ilaçların bu riski daha da artırabileceğini ifade edildi.

Sıcaklığın en yüksek olduğu 11:00-16:00 saatleri arasında güneşe maruz kalmamak ve bol sıvı tüketmenin hayati önem taşıdığı bildirildi.

Aşırı terlemek, kalp krizine yol açıyor

Uluslararası alanda yapılan araştırmalar da bu görüşleri destekledi. ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Seth Martin, Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışmada, dehidrasyonun (sıvı kaybının) kalp üzerindeki yükü artırdığını ve özellikle sıcak havalarda kan damarlarında pıhtı oluşum riskini yükselttiğini ortaya koydu.

Çalışma, özellikle yaşlı bireylerde ve kronik hastalığı olanlarda bu riskin daha yüksek olduğunu gösterdi.

Sıcak havalarda kalp krizi riski sadece yaşlıları değil, gençleri de tehdit etti.

Uzmanlar kalıtsal kalp hastalıkları olan genç bireylerde aşırı sıcak, stres ve fiziksel aktivitenin birleşmesiyle kalp krizinin tetiklenebileceğine dikkat çekerek, “Özellikle plajlarda veya sıcak ortamlarda aşırı alkol ve enerji içeceği tüketimi, sıvı kaybını hızlandırarak ciddi tehlikeler oluşturabilir” uyarısında bulundu.

Genç yaşlardan itibaren sağlıklı beslenme, sigarasız yaşam ve düzenli egzersiz alışkanlıklarının önemini vurgulandı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Dr. Sarah Clarke, The Lancet’te yayımlanan bir makalede, sıcak havalarda fiziksel aktivitelerin sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılması gerektiğini belirtti. Clarke, “Sıcak havalarda yapılan yoğun egzersiz, dehidrasyon ve elektrolit kaybını artırarak kalbi zorlayabilir. Bol su tüketimi ve uygun zamanlama, bu riskleri azaltabilir” dedi.

Kalp krizinin en yaygın belirtileri arasında göğüste baskı, ağrı, soğuk terleme, nefes darlığı, bulantı ve baş dönmesi yer aldı.

Sıcak havalarda serin tutan 4 besin! Terlemeyi tarihe karıştıracaklar

Uzmanlar, kalp krizi riskini artıran faktörler arasında hareketsizlik, obezite, yüksek kolesterol, sigara kullanımı ve sağlıksız beslenmeyi sıraladı. Ayrıca, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar, sıcak havalarda riski daha da artırdı.

European Heart Journal’da yayımlanan bir araştırma, sıcak havalarda sıvı kaybının kalp krizi riskini %20’ye kadar artırabileceğini ortaya koydu.

Araştırmada, düzenli su tüketiminin ve gölgeli alanlarda kalmanın bu riski önemli ölçüde azalttığı belirtildi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Sıvı Tüketimi: Günde en az 2-3 litre su içilmeli, şekerli içeceklerden ve kafeinden uzak durulmalı.

Sıcak Saatlerden Kaçınma: 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı.

Hafif Giyim: Nefes alan, hafif kıyafetler tercih edilmeli.

Egzersiz Zamanlaması: Spor aktiviteleri sabah veya akşam saatlerinde yapılmalı.

Düzenli Kontrol: Kronik hastalığı olanlar düzenli doktor kontrolünden geçmeli.

Sıcak yaz günlerinde sağlığınızı korumak için bu basit ama etkili önlemleri alarak kalp krizi riskini azaltabileceğinin altı çizildi.

Uzmanlar, özellikle risk grubunda olan bireylerin belirtilere karşı dikkatli olmalarını ve en ufak bir şüphede acil yardım çağırmalarını tavsiye etti.