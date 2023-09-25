Aşırı terleme tedavisi nasıl yapılır

Vücudumuzun soğutma sistemi olan terleme; özellikle kötü kokulu olduğu zaman kişiyi depresif ve öz güvenini yitirmiş bir psikolojiye sokabilir. İşte kötü koku ve aşırı terlemeyle baş etmenin yolları...

Aşırı terleme tedavisi nasıl yapılır

Terlediğinizde meyve ya da çamaşır suyuna benzer keskin bir koku alıyorsanız, bu durum diyabet, böbrek ya da karaciğer rahatsızlıklarının belirtisi olabilir. Hiperhidroz tanısı almış kişilerde, hiperhidroz'un kendi kendine iyileşmesi söz konusu değildir. Ancak eğer hiperhidroz başka bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, söz konusu hastalığın iyileşmesi, tedavi yöntemlerine bağlı olarak değişiyor.

Herkesin bildiği kişisel temizliğe özen gösterme, düzenli duş alma, istenmeyen tüylerden kurtulma, kıyafet temizliğine önem verme, pamuklu kumaşlardan elde edilen doğal kıyafetleri kullanma, antiperspirant deodorant, roll-on gibi koku önleyici ürünlerle alınan önlemler ter kokusuyla baş etmek için ideal. Ancak bu durumların da yetersiz kaldığı aşırı terleme, kişinin sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyorsa tıbbi yöntemlere başvurmak gerekiyor.

Tedavi seçenekleri arasında, son zamanlarda yaygın olarak uygulanan kol altı botoksu sayesinde ter bezlerinden beyne giden sinyaller azaltılabiliyor. Fakat botoks sık tekrar gerekiyor. 2-8 ay arası etkisini gösterecek olan botoks tedavisi yerine, plastik cerrahi daha kesin bir çözüm sunuyor.

Cerrahi teknikler arasında dünyada yaygın olarak endoskopik trokal sempatektomi (ETS) ameliyatı el, yüz, koltuk altı terlemesi ve yüz kızarması tedavisi için uygulanan bir operasyon. Aynı zamanda Türkiye'de geri ödeme kapsamında bulunuyor. Küçük bir kamera yardımıyla göğüs boşluğunda yapılan bu yöntem, avuç içlerinden kola giden ve terlemeye neden olan sinirler, merkezinden cerrahi tekniğiyle yakılarak ya da kesilerek çıkartılıyor. Kalıcı ve güvenli bir tedavi olarak sunulmasına rağmen, yan etkileri olduğunu da unutmamak gerekli.


Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Son Haberler
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti Güncel
Nilüfer'de bir otoparkta silahlı saldırıya uğramıştı. Hayatını kaybetti
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı Yaşam
Şırnak'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota Güncel
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında sürüklenen bot kurtarıldı
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler Güncel
İhsan Şenocak yine Filenin Sultanları’nı hedef aldı: Milli başarıyı bir türlü hazmedemediler
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem Güncel
Tokat'ta 3,7 büyüklüğünde deprem
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu Spor
Galatasaray İstanbulspor karşısında. Okan Buruk'tan flaş karar. İlk 11 belli oldu