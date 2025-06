Aşırı terlemeye 1 saatte son! Kabusa kalıcı çözüm

Aşırı terleme (hiperhidroz), milyonlarca insanın sosyal hayatını gölgeleyen bir sorun. Ellerinden damlayan ter yüzünden tokalaşmaktan çekinenler, koltuk altında beliren ıslak lekelerle özgüven kaybı yaşayanlar artık umutsuz değil. Modern tıbbın sunduğu endoskopik torakal sempatektomi (ETS) yöntemi, bu rahatsızlığa kalıcı bir çözüm sunarak hastaların yaşam kalitesini dönüştürdü.

Ortalama 1 saat süren bu minimal invaziv cerrahi işlem, el ve koltuk altı terlemesini büyük ölçüde ortadan kaldırdı.

ETS NEDİR, NASIL UYGULANIR?

ETS, göğüs cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilen bir işlem. Genel anestezi altında, koltuk altından açılan 0.5-1 cm’lik küçük kesilerden endoskopik kamera ve özel aletlerle göğüs boşluğuna ulaşılıyor. Terlemeye neden olan sempatik sinir zinciri, titanyum klipslerle bloke ediliyor, kesiliyor veya yakılıyor.

İşlem her iki taraf için toplam 30-60 dakika sürüyor ve hastalar genellikle aynı gün ya da ertesi gün taburcu oldu.

Uzmanlar, “Bu yöntem, özellikle gençlerin özgüvenini olumsuz etkileyen el ve koltuk altı terlemesine karşı kesin çözüm sunuyor. Hastalar, ameliyat sonrası hemen kuru ellerle uyanıyor ve sosyal hayatlarına hızla dönüyor” dedi.

BİLİMSEL VERİLER NE DİYOR?

ETS’nin etkinliği, çok sayıda bilimsel çalışma ile kanıtlanmış durumda. Dallas, Texas’ta 170 hasta üzerinde yapılan bir araştırma, ETS sonrası bir yıl içinde hasta memnuniyet oranının %95’in üzerinde olduğunu ortaya koydu. El terlemesinde %98, koltuk altı terlemesinde %90 başarı oranı raporlandı.

İngiltere’deki Guy’s ve St Thomas Hastanesi’nden göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Emma Wedgeworth, ETS’nin avantajlarını şöyle özetledi:

“Kapalı yöntemle yapılan bu işlem, minimal iz bırakıyor ve hastalar hızla günlük yaşamlarına dönebiliyor. Ancak hasta seçimi ve cerrahi tecrübe, başarının anahtarı.”

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir başka çalışma ise botoksun koltuk altı hiperhidrozunda %80 oranında etkili olduğunu, ancak etkisinin 6-12 ayda kaybolduğunu gösterdi. ETS ise kalıcı bir çözüm sunarak, özellikle medikal tedavilerden sonuç alamayan hastalar için öne çıktı.

KOMPANSATUAR TERLEME RİSKİ

ETS’nin en sık tartışılan yan etkisi, kompansatuar (refleks) terleme. Ameliyat sonrası bazı hastalarda sırt, bel veya bacak gibi bölgelerde terleme artışı görülebildi.

Klipsleme yöntemiyle yapılan işlemlerde, komplikasyon durumunda klipslerin çıkarılması mümkün olabiliyor; bu da geri dönüş olasılığını %40-50’ye yükseltti.

Uzmanlar, “Kompansatuar terleme, çoğu hastada zamanla azalıyor. Ancak hastaların bu riski bilmesi ve deneyimli bir cerrahla çalışması kritik” uyarısında bulundu.

ALTERNATİF TEDAVİLER YETERSİZ KALIYOR

Aşırı terleme tedavisinde cerrahi dışı yöntemler de mevcut. Botoks enjeksiyonları, ter bezlerini uyaran sinirleri bloke ederek 6-12 ay boyunca terlemeyi azaltıyor. Ancak düzenli tekrarlanması gerekiyor ve maliyeti yüksek. İyontoforez, düşük voltajlı elektrik akımıyla el ve ayak terlemesini azaltıyor, fakat zahmetli bir yöntem ve kalp pili olanlara uygulanamıyor.

Dermatolog Dr. Emma Craythorne, “Botoks, minimal invaziv bir yöntem olarak güvenli ve etkili. Ancak kalıcı çözüm arayanlar için ETS daha uygun” dedi.

SOSYAL HAYAT ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Hiperhidroz, sadece fiziksel bir sorun değil; aynı zamanda sosyal ve psikolojik yükler getiriyor.

El terlemesi nedeniyle kağıt tutmaktan veya klavye kullanmaktan çekinen öğrenciler, sınavlarda zorlanabiliyor. Koltuk altı terlemesi ise giysilerde oluşan lekeler yüzünden bireyleri sosyal ortamlardan uzaklaştırıyor.

KİMLER İÇİN UYGUN?

ETS, genellikle medikal tedavilerden sonuç alamayan ve primer hiperhidroz tanısı konan hastalara öneriliyor. Ancak ciddi kardiyovasküler hastalıkları, akciğer problemleri veya tedavi edilmemiş hipertiroidi olanlar için uygun değil. Ameliyat öncesi detaylı bir değerlendirme şart.

ÖZGÜVEN GERİ DÖNÜYOR

Aşırı terleme, modern tıbbın sunduğu çözümlerle artık kader değil. ETS, minimal invaziv yapısı, yüksek başarı oranı ve hızlı iyileşme süreciyle bu sorunu kalıcı olarak ortadan kaldırdı.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, yöntemin güvenilirliğini kanıtlarken, hastalar sosyal hayatlarına özgüvenle dönmenin mutluluğunu yaşıyor.