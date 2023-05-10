Aşırı terlemeye iyi gelen bitki…

Terleme genellikle böbrekler görevini yapmadığı için olur. Zufa otu kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse idrar söktürür ve terleme olmaz.
ZUFA OTUNUN SAĞLIK AÇISINDAN YARARLARI
Balgam söktürücüdür ve boğaza rahatlık verir
Soğuk algınlığını gidermeye yardım eder
Nezle sebebiyle tahriş olmuş mukozayı tedavi eder
Bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, nezle ve neredeyse bütün nefes yolu problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur
Akciğer hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunur
Kalp hastalıklarının geçmesine yardım eder
Kan dolaşımını düzenleyici etkisi vardır
Sindirim sistemini destekleyerek sindirimi kolaylaştırır
İştah açıcıdır
Kadınlarda regl kaynaklı sorunların giderilmesine yardımcı olur ve regli düzene sokar
Düşük tansiyona iyi gelir
Yaraları, bereleri, çizik ve ezilmeleri geçirir
Endişe, histeri ve hafif sara gibi sinirsel problemlerde fayda sağlar
Aromaterapide kullanılır
Kramp sorunlarını çözmede yardımcıdır
Vücuda genel anlamda güç verir
Damarların daralmasını önleyebilir
Terlemeyi tetiklediği gibi terleme sorunu yaşayanları da rahatlatır