Aşırı terlemeye iyi gelen bitki…

Terleme genellikle böbrekler görevini yapmadığı için olur. Zufa otu kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilirse idrar söktürür ve terleme olmaz.

ZUFA OTUNUN SAĞLIK AÇISINDAN YARARLARI

Balgam söktürücüdür ve boğaza rahatlık verir

Soğuk algınlığını gidermeye yardım eder

Nezle sebebiyle tahriş olmuş mukozayı tedavi eder

Bronşit, öksürük, boğaz ağrısı, nezle ve neredeyse bütün nefes yolu problemlerini tedavi etmeye yardımcı olur

Akciğer hastalıklarını tedavi edici özelliği bulunur

Kalp hastalıklarının geçmesine yardım eder

Kan dolaşımını düzenleyici etkisi vardır

Sindirim sistemini destekleyerek sindirimi kolaylaştırır

İştah açıcıdır

Kadınlarda regl kaynaklı sorunların giderilmesine yardımcı olur ve regli düzene sokar

Düşük tansiyona iyi gelir

Yaraları, bereleri, çizik ve ezilmeleri geçirir

Endişe, histeri ve hafif sara gibi sinirsel problemlerde fayda sağlar

Aromaterapide kullanılır

Kramp sorunlarını çözmede yardımcıdır

Vücuda genel anlamda güç verir

Damarların daralmasını önleyebilir

Terlemeyi tetiklediği gibi terleme sorunu yaşayanları da rahatlatır