Aşırı terlemeye karşı kalıcı çözüm

Aşırı terleme (hiperhidroz), milyonlarca insanın sosyal ve profesyonel hayatını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olarak öne çıktı.

Ellerinden damlayan ter yüzünden tokalaşmaktan çekinenler, koltuk altında ıslak lekelerle özgüven kaybı yaşayanlar ya da yüz terlemesiyle sosyal ortamlardan uzaklaşanlar için umut vadeden bir çözüm var: Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) cerrahisi.

Kapalı yöntemle uygulanan bu yenilikçi tedavi, bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzmanların görüşleriyle desteklenerek, yaşam kalitesini dönüştürdü.

ETS CERRAHİSİ NEDİR, NASIL UYGULANIR?

ETS, göğüs cerrahisi uzmanları tarafından gerçekleştirilen minimal invaziv bir işlem. Genel anestezi altında, koltuk altına yapılan 0.5-1 cm’lik küçük kesilerden endoskopik kamera ve cerrahi aletlerle göğüs boşluğuna ulaşılır. Terlemeye neden olan sempatik sinir zinciri, titanyum klipslerle bloke edilir, kesilir veya yakılır. İşlem, her iki taraf için toplamda yaklaşık 30-60 dakika sürer ve hastalar genellikle aynı gün ya da ertesi gün taburcu edilir.

Uzmanlar, ETS’nin başarısını vurguladı:

“Bu yöntem, el, koltuk altı ve yüz terlemesinde %95’in üzerinde kalıcı çözüm sunuyor. Hastalar, ameliyat sonrası hemen kuru ellerle uyanıyor ve sosyal hayatlarına özgüvenle dönüyor.”

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

ETS’nin etkinliği, çok sayıda bilimsel çalışma ile kanıtlanmış durumda. Dallas, Texas’ta 170 hasta üzerinde yapılan bir araştırma, ETS sonrası bir yıl içinde hasta memnuniyet oranının %90’ın üzerinde olduğunu ortaya koydu. El terlemesinde %98, koltuk altı terlemesinde %95 ve yüz terlemesinde %99 başarı oranı raporlandı.

İngiltere’de Guy’s ve St Thomas Hastanesi’nden göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Emma Wedgeworth, ETS’nin avantajlarını şöyle özetledi:

“Kapalı yöntemle yapılan bu işlem, minimal iz bırakıyor ve hastalar hızla günlük yaşamlarına dönebiliyor. Ancak, hasta seçimi ve cerrahi tecrübe, başarının anahtarı.”

Wedgeworth, işlemin özellikle primer hiperhidroz vakalarında etkili olduğunu belirtti.

YAN ETKİLER VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ETS, yüksek başarı oranına rağmen bazı yan etkilerle ilişkilendirilebilir. En sık görülen yan etki, “kompansatuar terleme” olarak bilinen, sırt, karın veya bacaklarda artan terleme.

Bilimsel çalışmalarda bu oran %20-70 arasında değişiyor, ancak genellikle 6 ay ile 1 yıl içinde azalarak kayboldu.

Uzmanlar, bu konuda hastaların detaylı bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti:

“Kompansatuar terleme, çoğu hastada tolere edilebilir düzeyde kalıyor. Nadir durumlarda klipslerin çıkarılmasıyla bu etki geri döndürülebilir.”

New York’taki Mount Sinai Hastanesi’nden göğüs cerrahı Dr. Joshua Zeichner ise, ETS’nin doğru hasta grubunda “oyun değiştirici” olduğunu ifade etti:

“Hastalar, sadece fiziksel rahatlık değil, aynı zamanda sosyal ve profesyonel yaşamlarında büyük bir özgüven kazanıyor.”

Ancak Zeichner, işlemin hamilelik, nörolojik hastalıklar veya ciddi akciğer problemleri olan kişilerde uygulanmaması gerektiğini vurguladı.

KİMLER ETS İÇİN UYGUN?

ETS, genellikle primer hiperhidroz tanısı konan hastalarda tercih edildi. Uluslararası çalışma gruplarının belirlediği kriterlere göre, aşırı terleme en az 6 ay sürmeli, günlük aktiviteleri kısıtlamalı, aile öyküsü bulunmalı ve 25 yaşından önce başlamış olmalı.

Cerrahi öncesi, altta yatan başka bir sağlık sorununun (tiroid hastalıkları, diyabet, enfeksiyonlar) olmadığından emin olmak için endokrinoloji ve dermatoloji uzmanlarınca değerlendirme yapıldı.

ALTERNATİF TEDAVİLER VE ETS’NİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Aşırı terleme için cerrahi dışı yöntemler arasında botoks, iyontoforez, ter önleyici kremler ve antikolinerjik ilaçlar yer alıyor. Ancak bu tedaviler genellikle geçici çözümler sundu.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir çalışma, botoksun koltuk altı hiperhidrozunda %80 oranında etkili olduğunu, ancak etkisinin 6-12 ayda kaybolduğunu gösterdi. ETS ise kalıcı bir çözüm sunarak, özellikle medikal tedavilerden sonuç alamayan hastalar için öne çıktı.

ÖZGÜVENLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Aşırı terleme, utanç ve sosyal çekingenlik gibi duygusal yükler oluşturabilir. Ancak ETS cerrahisi, kapalı yöntemle sunduğu yüksek başarı oranı ve minimal invaziv yapısıyla bu soruna kalıcı bir çözüm sundu.

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, ETS’nin doğru ellerde uygulandığında yaşam kalitesini kökten değiştirdiğini doğruladı.