Aşırı terlemeyle ilgili uzmanlar kalıcı çözümü açıkladı

Aşırı terleme, yani tıbbi adıyla hiperhidroz, milyonlarca insanın günlük hayatını gölgeledi.

Ellerinden damlayan ter yüzünden tokalaşmaktan çekinenler, koltuk altında beliren ıslak lekeler nedeniyle sosyal ortamlardan uzaklaşanlar ya da yüz terlemesiyle mücadele edenler için umut vadeden çözümler mevcut.

Bilimsel araştırmalar ve dünyaca ünlü uzmanların görüşleri, bu rahatsızlığın tedavi edilebilir olduğunu doğruladı.

Modern tıp, minimal invaziv yöntemlerden cerrahi çözümlere kadar geniş bir yelpazede etkili tedaviler sundu.

HİPERHİDROZ NEDİR VE NEDEN OLUR?

Hiperhidroz, vücudun normalden fazla ter üretmesi durumu. Vücut ısısını dengelemek için doğal bir süreç olan terleme, hiperhidrozda kontrolden çıkar ve fiziksel, sosyal ve duygusal sorunlara yol açar.

Primer hiperhidroz, genellikle genetik yatkınlıkla ilişkilendirilir ve el, koltuk altı, ayak veya yüz gibi belirli bölgelerde yoğunlaşır. Sekonder hiperhidroz ise diyabet, tiroid hastalıkları, menopoz, obezite veya bazı ilaçların yan etkileri gibi altta yatan sağlık sorunlarından kaynaklanabilir.

Dermatolog Dr. Joshua Zeichner, “Hiperhidroz, sadece fiziksel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda sosyal ve profesyonel yaşamda özgüven kaybına yol açan bir durum. Ancak doğru tedaviyle hastalar hayatlarını geri kazanabilir” dedi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Bilimsel çalışmalar, hiperhidrozun toplumun yaklaşık %1’ini etkilediğini ve özellikle genç yetişkinlerde yaygın olduğunu gösterdi.

Journal of the American Academy of Dermatology’de yayımlanan bir araştırma, botoks enjeksiyonlarının koltuk altı hiperhidrozunda %90 oranında terlemeyi azalttığını ortaya koydu.

Dallas, Texas’ta 170 hasta üzerinde yapılan bir başka çalışma ise Endoskopik Torasik Sempatektomi (ETS) cerrahisinin el terlemesinde %98, koltuk altı terlemesinde %90 başarı oranı sağladığını raporladı.

İngiltere’deki Guy’s ve St Thomas Hastanesi’nden göğüs cerrahisi uzmanı Dr. Emma Wedgeworth, ETS’nin avantajlarını şu şekilde özetledi:

“Kapalı yöntemle yapılan bu işlem, minimal iz bırakıyor ve hastalar hızla günlük yaşamlarına dönebiliyor. Ancak hasta seçimi ve cerrahi tecrübe, başarının anahtarı.”

TEDAVİ SEÇENEKLERİ: GEÇİCİDEN KALICIYA

Hiperhidroz tedavisinde kullanılan yöntemler, hastanın durumuna ve şikayetlerin şiddetine göre değişiklik gösterdi.

İşte en yaygın tedavi seçenekleri:

Topikal Tedaviler ve İlaçlar: Alüminyum içeren antiperspirant kremler ve losyonlar, hafif vakalarda ter gözeneklerini geçici olarak tıkayarak rahatlama sağlayabilir. Ancak orta ve ileri düzey hiperhidrozda etkisiz kalabilir. Sistemik ilaçlar, ter bezlerinin uyarılmasını azaltabilir, ancak ağız kuruluğu ve bulanık görme gibi yan etkiler nedeniyle uzun süreli kullanımı önerilmedi.

İyontoforez: Özellikle el ve ayak terlemesi için kullanılan bu yöntemde, düşük voltajlı elektrik akımıyla ter bezlerinin aktivitesi azaltılır. Haftada birkaç kez 20-30 dakikalık seanslarla uygulanan iyontoforez, hamilelere ve kalp pili taşıyanlara uygun değil.

Botoks Enjeksiyonları: Botoks, ter bezlerini uyaran sinirleri bloke ederek terlemeyi durdurur.

Koltuk altı, el ve ayak tabanlarında etkili olan bu yöntem, 6-12 ay süren geçici bir çözüm sunar.

Dermatolog Dr. Emma Craythorne, “Botoks, minimal invaziv bir yöntem olarak hem güvenli hem de etkili. Hastalar birkaç gün içinde terlemenin azaldığını fark ediyor” dedi.