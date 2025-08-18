Aşırı titizlik sağlığı tehdit ediyor! Kusursuzluk arayışı hasta ediyor

Uzmanlar, stres ve kaygının bu rahatsızlıktaki rolüne dikkat çekti. Kronik ağrı, yorgunluk ve uyku bozukluklarıyla karakterize bir yumuşak doku romatizması olan fibromiyalji, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunu.

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bu rahatsızlığın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik faktörlerle de yakından ilişkili olduğunu gösterdi. Özellikle mükemmeliyetçi kişilik yapısının, fibromiyalji riskini artırdığına dair çarpıcı bulgular ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu durumun stres ve kaygı düzeylerini yükselterek hastalığın gelişimini tetiklediğini belirtti.

MÜKEMMELİYETÇİLİK VE FİBROMİYALJİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Romatoloji uzmanları, fibromiyaljinin yaygın kas-iskelet sistemi ağrıları, kronik yorgunluk ve huzursuz ruh hali ile seyrettiğini vurgulayarak, “Kişi yapısı gereği hassas, mükemmeliyetçi ya da küçük şeyleri dert edinen bir yapıya sahipse, fibromiyaljiye yakalanma ihtimali artıyor. Özellikle ailesinde fibromiyalji öyküsü olan bireylerde bu risk daha yüksek” dedi.

Toronto Üniversitesi’nden Psikolog Dr. Gordon Flett ve Dr. Paul Hewitt’in çalışmaları, mükemmeliyetçiliğin sosyal kaynaklı boyutlarının kaygı ve depresyon üzerinde belirgin etkiler yarattığını, bu durumun ise fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromlarını tetikleyebileceğini gösterdi.

Fibromiyalji, toplumun %2-8’ini etkileyen ve genellikle 40-60 yaş arası kadınlarda daha sık görülen bir rahatsızlık. American College of Rheumatology (ACR) 1990 ve 2010 kriterlerine göre tanı konulan bu hastalığın etyolojisi tam olarak bilinmese de, genetik, çevresel ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonuyla ortaya çıktığı düşünüldü.

Uzmanlar, mükemmeliyetçi bireylerin kendilerine yüksek standartlar koyarak sürekli bir baskı altında yaşadığını, bu durumun stres hormonlarını artırarak ağrı algısını güçlendirdiğini belirtti.

BİLİMSEL BULGULAR NE DİYOR?

Bir araştırmada, fibromiyalji hastalarının %16’sında eklem hipermobilitesi saptanırken, bu durumun yaşam kalitesine ek bir olumsuz etkisi olmadığı belirlendi. Ancak, depresyon ve uyku bozukluklarının fibromiyalji hastalarında yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediği tespit edildi.

Çalışmada, ağrı şiddetinin yaşam kalitesini en fazla etkileyen faktör olduğu, bunu uyku bozukluğu ve depresyonun izlediği vurgulandı.

Uluslararası alanda yapılan bir başka çalışma, fibromiyaljinin santral sinir sistemindeki ağrı algılama bozuklukları ve nörotransmitter dengesizlikleriyle ilişkili olduğunu gösterdi.

İngiltere’deki King’s College London’dan Prof. Dr. David Andersson, fibromiyaljinin yalnızca fiziksel bir rahatsızlık olmadığını, psikolojik stresin merkezi sinir sisteminde ağrı sinyallerini güçlendirdiğini ifade etti.

Andersson’a göre, mükemmeliyetçilik gibi yüksek stres yaratan kişilik özellikleri, bu sinyalleri daha da yoğunlaştırabilir.

PSİKOLOJİK STRESİN ROLÜ

Mükemmeliyetçilik, bireylerin kendilerine ulaşılması zor hedefler koyması ve bu hedeflere ulaşamama korkusuyla sürekli kaygı yaşaması olarak tanımlandı.

Psikolog Alfred Adler’in teorilerine göre, bu eğilim çocukluk döneminde oluşan eksiklik duygularından kaynaklanabilir. Mükemmeliyetçi bireyler, hata yapma korkusuyla erteleme davranışı sergileyebiliyor, bu da stres seviyelerini daha da artırıyor.

Dr. Flett, “Mükemmeliyetçilik, bireyin kendine yönelik eleştiriyi artırarak özsaygıyı düşürüyor ve bu durum kronik ağrı sendromları için bir zemin hazırlıyor” dedi.

TEDAVİ VE ÖNERİLER

Fibromiyalji tedavisinde ilaç tedavisi, fizik tedavi ve egzersiz önemli bir yer tutuyor. Ancak uzmanlar, psikolojik faktörlerin de ele alınması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, “Hastaların öncelikle fibromiyaljinin gerçek bir hastalık olduğunu anlaması gerekiyor. Ancak bu durum sakat bırakıcı değil. Düzenli egzersiz, gevşeme teknikleri ve bilişsel davranışçı terapi, hem mükemmeliyetçilikle başa çıkmada hem de fibromiyalji semptomlarını hafifletmede etkili” dedi.

Ayrıca, mindfulness ve öz-şefkat uygulamalarının, mükemmeliyetçiliğin yarattığı stresi azalttığı ve duygusal dayanıklılığı artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Mükemmeliyetçilik, fibromiyalji gibi kronik ağrı sendromlarının ortaya çıkmasında önemli bir risk faktörü olarak öne çıktı.

Bilimsel araştırmalar, stres ve kaygının bu rahatsızlıktaki rolünü net bir şekilde ortaya koyarken, uzmanlar erken müdahale ve bütüncül tedavi yaklaşımlarının önemine dikkat çekti.

Kendi potansiyelini keşfetmek ve daha dengeli bir yaşam sürmek isteyenler için mükemmeliyetçi eğilimleri gözden geçirmek, hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı korumada kritik bir adım olabilir.