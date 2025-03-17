Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki camiden yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çalan ve gözaltına alınan A.Y. ve M.G. tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 07.30 sıralarında, Çan ilçesi Bostandere köyünde meydana geldi. Köy camisine gelen A.Y. ve M.G., yaklaşık 100 yıllık olduğu değerlendirilen 6 halıyı çöp poşetine koyup bölgeden uzaklaştı.

İhbarla adrese sevk edilen Çan Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının şüphelilerinin A.Y. ve M.G. olduğu belirlendi. Şüphelilerin adresini saptayan jandarma ekipleri, dün operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Halılar, köy muhtarı Mehmet Taş'a teslim edildi.

Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi

Son Haberler
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Trabzonspor’un oyuncusunda doping tespit edildi
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Ters yönde ilerleyen kadın sürücüye ağır ceza!
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Hakkında "Öldü" diye haberler çıkıyordu... Spekülasyonlara son verildi… İlk fotoğraf paylaşıldı
Telegram kurucusu Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Durov, Fransa’dan izin alıp Dubai’ye döndü
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi
Asırlık 6 halıyı sırtlayıp çaldılar! O anlar saniye saniye kaydedildi