Asırlık ağaçlar fırtınaya dayanamayıp devrildi

Giresun’da yazın binlerce yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği Giresun Kalesi’ndeki asırlık ağaçlar fırtınaya dayanamayarak adeta kökünden sökülerek devrildi.

Giresun’un en önemli turizm mekanlarından olan ve aynı zamanda 1. derece sit alanı ilan edilerek koruma altına alınan Giresun Kalesi’nin sur içerisinde bulunan çınar, karaçam ve galiçya ağaç türleri dün şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Kökünden sökülmüşçesine devrilen ağaçların yanı sıra kale surları ile kalede bulunan bazı işletmeler ve çocuk oyun parkları da fırtınadan büyük zarar gördü.