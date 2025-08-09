Asırlık annenin mucizevi mirası! 97 yıl sonra gelen umut

Philadelphia Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Batı Santa Cruz Galapagos kaplumbağası (Chelonoidis niger porteri) Mommy’nin 97 yaşında ilk kez anne olmasıyla tarihi bir başarıya imza attı.

Yaklaşık bir asırlık ömrüne rağmen ilk kez yavru sahibi olan Mommy, türünün en yaşlı ilk kez annesi olarak dünya çapında dikkat çekti. Bu olay, sadece hayvanat bahçesinin 150 yılı aşkın tarihindeki ilk Galapagos kaplumbağası yavrularını değil, aynı zamanda kritik derecede tehlike altındaki bu türün korunması için umut verici bir adımı temsil etti.

Mommy, 1932 yılında, henüz dört yaşındayken Galapagos Adaları’ndan Philadelphia Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. O tarihten bu yana, Büyük Buhran’dan modern çağın teknolojik devrimine kadar milyonlarca ziyaretçinin gözdesi oldu. 285 pound ağırlığındaki bu zarif dev, hayvanat bahçesinin en uzun süreli sakini olarak biliniyor. 2020 yılında, Güney Carolina’daki Riverbanks Hayvanat Bahçesi’nden getirilen ve yaklaşık 96 yaşında olan erkek kaplumbağa Abrazzo ile tanıştırıldı. Bu tanışma, türün genetik çeşitliliğini artırmak için Amerikan Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’nin (AZA) Tür Koruma Planı (SSP) kapsamında gerçekleşti.

BİLİMSEL BİR BAŞARI VE UMUT IŞIĞI

Mommy ve Abrazzo’nun birleşimi, başlangıçta belirsizliklerle doluydu. 2022 yılında bir araya gelen çift, ilk etapta uyum sağlamakta zorlandı. Ancak, Philadelphia Hayvanat Bahçesi’nin herpetoloji küratörü Lauren Augustine liderliğindeki ekip, kaplumbağaların davranışlarını titizlikle izleyerek uygun koşulları oluşturdu. Augustine, “Mommy’nin yumurtlama döngüsüne girmesi ve ilk yumurtalarını bırakması bile başlı başına bir dönüm noktasıydı. Her adım, türün geleceği için bir umut ışığıydı” diyor.2023 kışında Mommy, 20 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez yumurta bıraktı, ancak bu yumurtalar gelişmedi. 2024 sonbaharında ise mucize gerçekleşti: Mommy, 16 yumurtadan oluşan bir yuva hazırladı. Hayvanat bahçesi ekibi, yumurtaların cinsiyetini belirlemek için sıcaklık kontrollü inkübatörler kullandı. Galapagos kaplumbağalarında cinsiyet, kuluçka sıcaklığına bağlıdır; 29.5°C üzeri dişi, 28°C altı erkek yavrular üretir. Sekiz yumurta dişi, sekiz yumurta erkek olarak inkübe edildi. Şubat 2025’te dört dişi yavru dünyaya geldi ve Nisan ayında, Mommy’nin hayvanat bahçesine gelişinin 93. yıldönümünde halkla buluştu. Bu yavrulara, popüler kültürden ilhamla “Golden Girls” dizisinin karakterleri olan Dorothy, Rose, Blanche ve Sophia isimleri verildi. Mayıs 2025’te ise aynı yumurtalardan üç erkek yavru daha doğdu, böylece Mommy’nin yavru sayısı yediye ulaştı.

Dr. James Gibbs, Galapagos kaplumbağaları üzerine uzmanlaşmış bir biyolog ve SUNY Çevre Bilimi ve Ormancılık Fakültesi profesörü, bu başarının önemini şöyle vurguladı:

“Batı Santa Cruz Galapagos kaplumbağalarının vahşi doğada sadece 3,400 bireyi kaldığı tahmin ediliyor. Mommy’nin yavruları, genetik çeşitliliği artırarak türün uzun vadeli hayatta kalma şansını güçlendiriyor.”

Gibbs, iklim değişikliğinin Galapagos Adaları’ndaki sıcaklıkları artırarak dişi kaplumbağa oranını yükselttiğini ve bu durumun doğal popülasyonlar için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Philadelphia Hayvanat Bahçesi’nin kontrollü kuluçka yöntemi, bu dengesizliği gidermede kritik bir rol oynadı.

KÜRESEL DİKKAT ÇEKEN BİR HİKAYE

Mommy’nin hikayesi, bilim dünyasının ötesine geçerek küresel bir ilgi uyandırdı. New York Times’tan Vogue’a, hatta Saturday Night Live’a kadar pek çok platformda yer aldı. Hayvanat bahçesi, bu ilgiyi yavruların bakımını desteklemek için bir fırsata çevirdi ve “Never Too Late” ile “Live Long and Grow a Thick Shell” gibi sloganlarla tişörtler tasarladı. Satışlardan elde edilen gelir, hayvanat bahçesinin hayvan bakım fonuna aktarıldı.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), Batı Santa Cruz Galapagos kaplumbağalarını “kritik derecede tehlike altında” olarak sınıflandırıyor. İnsan-wildlife çatışmaları, habitat kaybı ve istilacı türler, bu kaplumbağaların vahşi doğadaki popülasyonunu tehdit etti.

Philadelphia Hayvanat Bahçesi’nin başarısı, yalnızca Mommy ve Abrazzo’nun genetik mirasını korumakla kalmıyor, aynı zamanda türün korunması için farkındalığı artırıyor. Gladys Porter Hayvanat Bahçesi’nden Ashley Ortega, AZA Tür Koruma Planı koordinatörü olarak, “Mommy’nin yavruları, ABD’deki 44 bireylik popülasyona yeni bir genetik çizgi ekledi. Bu, türün geleceği için paha biçilmez bir katkı” dedi.

GELECEĞE UZANAN BİR MİRAS

Yavrular, şu anda Reptil ve Amfibi Evi’nde özel bir habitatta büyüyor ve en az beş yıl boyunca Philadelphia Hayvanat Bahçesi’nde kalacak. Bu süre zarfında, veteriner bakımı ve beslenme programlarıyla sağlıklı gelişimleri sağlanacak.

Lauren Augustine, “200 yıl yaşayabilecek bu dev kaplumbağaları yetiştirmek büyük bir sorumluluk. Onların sağlıklı bir başlangıç yapması, gelecek nesiller için kritik” dedi.