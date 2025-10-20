Fransız halkı tarafından en güvenli tasarruf aracı olarak nitelendirilen ve uzun yıllardır kullanılan 'Livret A hesabı', sabit faiz oranı ve devlet garantisiyle milyonlarca kişiye güvence sağlıyor ancak

yeni kararla kapsamında bu faiz oranının yarıya düşeceği belirtildi.

Artı33'teki habere göre; Yeni oranın yürürlüğe girmesiyle birlikte, 22.950 euro’luk üst sınıra ulaşmış bir hesap sahibi yılda yalnızca 344 euro faiz geliri elde edebilecek.

TÜKETİM VE YATIRIM TEŞVİK EDİLECEK

Kararın arkasında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ekonomik canlanma stratejisi yatıyor. ECB, Avrupa genelinde kredi faizlerini düşürerek tüketimi ve yatırımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak bu durum, bankalardaki mevduat faizlerinin de düşmesine yol açıyor.

Yeni sistemle birlikte Fransız bankaları tasarruftan ziyade kredi vermeye odaklanacak.