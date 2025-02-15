Asırlık çınarlara 'Sevgililer Günü' sürprizi

Kaynak: İHA
Asırlık çınarlara 'Sevgililer Günü' sürprizi

Kocaeli'de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel asırlık çınarlara özel bir sürprizde bulunuldu. 50 yılı deviren çiftlere Başkan Şener Söğüt, adına çiçek hediye edildi.

Kocaeli Körfez Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sevgililer Günü programı kapsamında; Körfez'de ikamet eden ve 50 yılı aşkın bir süredir evli olan asırlık çiftler evlerinde ziyaret edildi. Ziyaretlerde oldukça mutlu olan çiftlere Başkan Şener Söğüt'ün selamları iletilirken, çiçek takdim edildi.

Mutluluğun sırrını "sevgi ve saygı" olarak belirten çiftler, ziyaret dolayısıyla oldukça mutlu olduklarını belirtti. Duygusal anlar yaşayan ve kendilerini ziyaret eden ekiplere hayat bilgisi niteliğindeki ifadeler kullanan çitler, "Herkes birbirine karşı saygı ve sevgi dolu olduğu zaman, o yuva mutlu bir yuva olur" dedi.

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Asırlık çınarlar, anlamlı hediyeler için Belediye Başkanı Şener Söğüt'e ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

Asırlık çınarlara 'Sevgililer Günü' sürprizi

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