Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezi tarhana çorbasının, içeriğine eklenen yenilikçi bileşenlerle besin değerinin önemli ölçüde artırıldığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.
Asırlık çorbaya bilim dokunuş! Besin haritası yeniden çizildi
Geleneksel lezzet tarhana çorbasının besin değerini üst düzeye taşıyan bilimsel bir yöntem keşfedildi. Uluslararası araştırmacılar, çorbanın protein ve mineral içeriğini artırmanın yolunu 'yabancı' katkı maddelerinde buldu.Cemile Kurel
Fermente tahıl ve yoğurt bazlı bu eşsiz gıdanın, daha fonksiyonel bir süper gıdaya dönüştürülmesi için uluslararası gıda uzmanları kritik bir yöntem işaret etti.
Tarhana, içeriğindeki tahıl ve yoğurt sayesinde zaten yüksek besin değerine sahipti, zira bu iki bileşen birbirlerinin esansiyel aminoasit eksikliklerini tamamlayarak yüksek kaliteli bir protein kaynağı oluşturdu. Ancak, yapılan araştırmalar, tarhananın protein ve mineral içeriğini daha da zenginleştirmenin mümkün olduğunu gösterdi.
Prof. Dr. Antonella Faresin, İtalya'nın Padova Üniversitesi'nden tanınmış bir gıda bilimciydi. Faresin ve ekibi tarafından yürütülen bir çalışma, buğday unu yerine veya unun bir kısmına baklagil unları (nohut, mercimek) veya kinoa unu eklenmesinin, tarhananın protein miktarını ve kalitesini doğrudan yükselttiğini ifade etti.
Prof. Faresin, "Baklagil unlarının eklenmesi, özellikle lizin gibi tahıllarda az bulunan esansiyel aminoasitlerin oranını artırdı. Bu değişim, tarhanayı çocuklar ve vegan beslenenler için çok daha güçlü bir protein kaynağı haline getirdi," şeklinde konuştu.
PEYNİR ALTI SUYUNUN GÜCÜ VURGULANDI
Tarhana formülüne süt ürünlerinden türetilen bir bileşenin eklenmesi de dikkatleri çekti. Dr. Mark Johnson, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cornell Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü'nden bir araştırmacıydı. Dr. Johnson’ın liderliğindeki ekip, tarhana hamuruna belirli oranlarda peynir altı suyu (whey) konsantresi eklenmesinin etkilerini detaylıca inceledi.
Yapılan duyurularda, peynir altı suyu konsantresi eklenen tarhana örneklerinin, kontrole göre belirgin ölçüde daha yüksek protein ve mineral içeriğine ulaştığı gözlemlendi.
Dr. Johnson, "Peynir altı suyu, biyoyararlanımı yüksek süt proteinleri ve kalsiyum, fosfor gibi minerallerin yoğun bir kaynağıdır. Konsantreyi belli bir oranda eklemek, tarhananın hem duyusal kabul edilebilirliğini korudu hem de besinsel kalitesini maksimuma çıkardı. Bu, geleneksel fermente gıdaların modern beslenme standartlarına uyarlanmasında önemli bir adımdı" ifadelerini kullandı.
Bilimsel yayınlarda yer alan bu veriler, tarhana çorbasının, basit bir geleneksel lezzet olmanın ötesinde, doğru 'formülasyonlarla' küresel bir süper gıda potansiyeli taşıdığını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Uzmanlar, bu yöntemlerin ev yapımı ya da ticari tarhana üretimine kolayca adapte edilebileceğini de ekledi.