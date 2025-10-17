Asırlık çorbaya bilim dokunuş! Besin haritası yeniden çizildi

Tarhana, içeriğindeki tahıl ve yoğurt sayesinde zaten yüksek besin değerine sahipti, zira bu iki bileşen birbirlerinin esansiyel aminoasit eksikliklerini tamamlayarak yüksek kaliteli bir protein kaynağı oluşturdu. Ancak, yapılan araştırmalar, tarhananın protein ve mineral içeriğini daha da zenginleştirmenin mümkün olduğunu gösterdi.