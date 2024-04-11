Asırlık dede 200’ncü bayramını torunlarıyla kutladı

Kaynak: İHA
Asırlık dede 200’ncü bayramını torunlarıyla kutladı
Muş’un Karabey köyünde yaşayan 100 yaşındaki dede 200’ncü bayramını kutladı. Asırlık dede, bayramı torunları ile birlikte geçirdi.

Muş’un Karabey köyünde yaşayan 100 yaşındaki Abdulbaki Kaya, 200’üncü bayramını torunları ile kutladı.

Merkeze bağlı Karabey köyünde ikamet eden 7 çocuk ve 60 torun sahibi 100 yaşındaki Abdulbaki Kaya, 200’üncü bayramını kutlamanın sevincini yaşıyor. Tarihin birçok önemli anlarına şahit olan 100 yaşındaki Kaya, bu Ramazan Bayramı'nı da çocukları, torunları ve komşuları ile kutladı.

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Kıymet bilen için dünyanın bir hazine olduğunu söyleyen Kaya, “200’üncü bayramımı torunlarım ile kutluyorum. Allah’a çok şükür bu günleri gördüm. İnsanlar dünyanın fani olduğunu söylüyorlar. Hayır, dünya fani değil, bilen için hazinedir. Akıllı adam dünyada çalışıp ahireti kazanandır. Dünyayı çok seversen ahiretin noksan olur” dedi.

aw181086-02.jpg100 yaşındaki Kaya’nın torunu İsa Kaya ise, dedesinin bayramını kutlamak için Gaziantep’ten geldiğini söyleyerek, “Dedem 100 yaşında ve 200’üncü bayramını kutladı. Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan torunları, dedemin bayramını kutlamak için geldiler” ifadelerini kullandı.

aw181086-03.jpgHarun Aras isimli torunu da, “Bizler torunları olarak her bayram dedemizin yanında olmaya çalışıyoruz. 200’üncü bayramını hep beraber kutluyoruz. Rabbim dedeme ve tüm yaşlılarımıza sağlıklı uzun ömürler nasip etsin. Bu duygularla 100 yaşındaki dedemin 200’üncü bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.

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