Mesut Fırtına asırlık gemici fenerlerine hayat verirken bu tutkusunu, "Çocukluk hobim olan lamba restorasyonunu hala sürdürüyorum. İşimden arta kalan zamanlarda küçük bir atölyemde tarihi lambaları ufak dokunuşlarla hayata kazandırıyorum. Bu tam 33 yıllık bir heves. Henüz 10 yaşlarındayken bölgede bu işlerle uğraşan sayılı ustalardan Yakup Çakır Usta’nın yanına bir lamba tamir etmek için gönderildim. Onunla tanışmam bu işe sempati duymamı sağladı. Sonra sık sık ziyaret ettim, bir abi-kardeş ilişkisi oluştu ve bu mesleğe böyle adım attım" sözleriyle ifade ediyor.





UNUTULAN GAZ LAMBALARI ONUN ELLERİNDE YENİDEN PARLIYOR

Restorasyona ilgisinin özellikle son yıllarda arttığını belirten Fırtına, eski lambalara olan talebin de giderek çoğaldığını belirterek, "Bu tarihi lambalar artık sadece bir aydınlatma aracı değil. Kamplarda, hobi alanlarında, evlerde ve ofislerde dekoratif amaçla çok kullanılıyor. Eskiye özlem duyan insanlar bu objeleri saklamayı seviyor. Atölyemde restore edilen lambalar arasında eski Alman üretimi gemici fenerleri, fırtına fenerleri, köylerde kullanılan klasik isli gaz lambaları, gaz basınçlı lambalar ve Karadeniz’e özgü idare lambaları bulunuyor. Birçoğu 80 ila 100 yıllık. Bazı lambaların restorasyonu ise oldukça zahmetli" şeklinde konuştu.





NOSTALJİ KORUNARAK ELEKTRİKLİ LAMBAYA DÖNÜŞÜYOR

Fırtına, kullanım kolaylığı isteyenler için tarihi lambaları elektrikli sisteme dönüştürdüğünü de belirterek, "Bazı insanlar gaz yağıyla uğraşmak istemiyor ama yanmasını da görmek istiyor. O zaman lambaları elektrikli hale getiriyorum. Böylece hem tarihi görünüm korunuyor hem de günlük kullanım kolaylaşıyor" diye konuştu.

Tarihi lamba koleksiyoncularının ve nostalji tutkunlarının uğrak noktası haline gelen atölye, geçmişin ışığını bugünün yaşamına taşımaya devam ediyor.