Asırlık lezzet! Boğaz ağrısının doğal düşmanı

Nöbet şekeri, Türk mutfağında asırlardır bilinen, şeker ve suyun yüksek ısıda kaynatılmasıyla elde edilen sert bir şekerlemedir. Genellikle küçük, şeffaf ve kristalimsi yapısıyla dikkat çeker. Geleneksel olarak boğaz ağrısı, öksürük gibi soğuk algınlığı belirtilerini hafifletmek için kullanılır. Şekerin sert dokusu, ağızda yavaşça eriyerek boğazı rahatlattığına inanılır.

Şekerin nemlendirici etkisi boğaz tahrişini azaltabilir, ancak tedavi edici bir ilaç değildir. Bir gıda uzmanı, nöbet şekerinin sadeliğinin ve doğal içeriği olduğunu belirtiyor. Basit malzemelerle hazırlanan nöbet şekeri, katkı içermemesiyle tercih edilir.

NASIL YAPILIR?

Nöbet şekeri yapımı oldukça basittir, ancak dikkat gerektirir. Bir su bardağı şeker, yarım su bardağı su ile orta ateşte kaynatılır. Karışım, koyu bir kıvam alana kadar karıştırılır ve 150-160°C’ye ulaşması beklenir. Bu aşamada, karışım kalıplara dökülerek soğumaya bırakılır. İsteğe bağlı olarak limon suyu veya nane gibi aroma vericiler eklenebilir. Sertleşme süreci, şekerin kristalleşmesini sağlar.

Mutfak uzmanı, nöbet şekeri yaparken sıcaklık kontrolü çok önemli. Aşırı kaynatma, şekerin yanmasına neden olabilir. Doğru kıvam, berrak ve sert bir sonuç verdiğini belirtti.

NEREDE KULLANILIR?

Nöbet şekeri, genellikle evlerde veya aktarlarda bulunur ve soğuk algınlığı gibi durumlarda doğal bir destek olarak tüketilir. Boğaz ağrısını yatıştırmak, öksürüğü hafifletmek ve ağız kuruluğunu gidermek için tercih edilir. Ayrıca, bazı yörelerde tatlı atıştırmalık olarak da tüketilir.

Bir sağlık uzmanı, “Nöbet şekeri, geleneksel bir yöntem olsa da tıbbi tedavi yerine geçmez. Şeker içeriği yüksek olduğu için dikkatli tüketilmeli.” 2021’de yapılan bir çalışma, şeker bazlı ürünlerin boğazda geçici rahatlama sağladığını, ancak etki mekanizmasının daha çok tükürük üretimini artırmasına neden olduğu ortaya çıktı. Nöbet şekeri, Türk kültüründe hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak yerini koruyor.