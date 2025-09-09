Asırlık miras Acıpayam kavunu tescillendi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde yaklaşık 20 bin dekarlık alanda yetiştirilen Acıpayam kavunu için, Acıpayam Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 23 Kasım 2022 tarihinde Coğrafi İşaret başvuru süreci başlatıldı. Başvuru süreci 2 Eylül 2025 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı. Böylelikle Acıpayam Kavunu Coğrafi İşaret Tescil Belgesini almış oldu. Yetiştirilen asırlık miras olan Acıpayam Kavunu, yapılan girişimlerin arından coğrafi işaretle taçlandırıldı.

Acıpayam Kavununun tarihi köklerine ve üretime dikkat çekilirken, asırlık bir emek, bereketli bir miras, Acıpayam’ın iklimi, suyu ve toprağı, kavunun lezzetinin temelini oluşturuyor. Yüzyıllardır coğrafyada yetiştirilen kavunun, üreticilerin sabrı, alın teri ve ustalığıyla tohumdan sofraya kadar özenle hazırlandığını belirtilerek Coğrafi İşaret Tescil Belgesi ile resmi olarak korunmuş olduğu duyuruldu.

"ÇAKIR HAVUCU İLE AVŞAR ÜZÜMÜNÜN DE COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİ’Nİ ALMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"



Coğrafi İşaret Tescili; toprağın bereketini, üreticinin emeğini ve Acıpayam’ın köklü geleneğini geleceğe taşıyan bir teminatı olduğu belirtilirken bu süreçte çiftçilerin eğitim ve teknik destekler sağlandığı, sulama ve verimlilik yatırımlarını güçlendirildi. Paketleme, pazarlama ve tanıtım adımlarıyla üretim zincirinin her halkasında emeği geçen herkese teşekkür edilirken, Acıpayam Kavunu artık hem yerli hem de uluslararası piyasalarda güvenle tercih edilecek bir marka değerine sahip olduğu açıklandı. Yapılan açıklamalarda ise, "Bununla birlikte, inşallah yakın zamanda takibini titizlikle sürdürdüğümüz Çakır Havucu ile Avşar Üzümünün de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni almak için sabırsızlanıyoruz" denildi.