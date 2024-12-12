Asırlık tulumba vatandaşa ücretsiz sıcak su

Eskişehir'de yaklaşık 1 asır önce yapıldığı tahmin edilen ve yer altı termal kaynaklara bağlı olan tulumba, vatandaşların sıcak su kullanım ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi Asmaaltı Sokak'ta bulunan esnaf, kullanım suyu ihtiyacı için bölgedeki tulumbayı kullanıyor. Yaklaşık 1 asır önce yapıldığı tahmin edilen tulumbadan yer altı termal kaynaklara bağlı olması nedeniyle doğal sıcak su akıyor. Tüketim haricinde çeşitli ihtiyaçlar için kullanılan tulumbanın bakımını ise çevre esnafı üstleniyor. Özellikle soğuk kış günlerinde tulumbadan daha çok faydalanan esnaf, bölgede bir başka muadili olmaması sebebi ile vatandaşların tulumbayı daha duyarlı kullanmasını istiyor.

"BÖLGEMİZDE BİR TEK BU TULUMBA KALDI, ONUN DA BAKIMINI ESNAF OLARAK BİZ YAPIYORUZ"

Tulumbadan sıkça faydalanan çevre esnafı Nejat Madenoğlu, "Bu tulumba çok eskiden beri var. 1940'lı yıllardan kalma ve 10-15 metre arasında derinlikte sıcak su var, onu bağlamışlar. Suya yapılan tahlilde bir şey çıkmadı. İçilmesinde sakınca yok, ama kumlu çıkıyor, o yüzden arkadaşların içmesini istemiyoruz. Tüketim haricinde çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Herkes tulumbadan faydalanıyor. Bölgemizde bir tek bu tulumba kaldı, onun da bakımını esnaf olarak biz yapıyoruz. Para yardımıyla yenisi alıyoruz, tamiratını yapıyoruz. Eski hamamların kaynak depoları burada olduğu için sıcak su akıyor. Birkaç dakika çektiğin zaman sıcaklık elini yakacak dereceye geliyor. Bulaşıklarını yıkayanlar da oluyor ancak, vatandaşın pisliğini buraya gitmesinden şikayetçiyiz. Onları da biz temizlemek zorunda kalıyoruz. Buraya pislik bırakmasınlar, temizlesinler" dedi.