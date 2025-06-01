Asistan doktor evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Asistan doktor evinde ölü bulundu

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 26 yaşındaki Asistan Doktor Anıl Canbaş evinde ölü bulundu.

Anıl Canbaş’ın vücudunda yara ve darp izine rastlanmazken, olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı öğrenildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nde araştırma görevlisi Dr. Anıl Canbaş’tan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine Canbaş’ın Kötekli Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Eve giren ekipler, hareketsiz şekilde bulunan Anıl Canbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Anıl Canbaş’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ALKOL ALDI İDDİASI

Öte yandan, Canbaş’ın olaydan 1 gün önce 3 doktor arkadaşıyla birlikte evinde alkol aldığı ve arkadaşlarının evden ayrıldığı öne sürüldü.

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