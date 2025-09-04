Asit yüklü tanker devrildi

Kaynak: DHA
Asit yüklü tanker devrildi

Kütahya’nın Emet ilçesinde devrilen asit dolu tankerin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı- Emet kara yolu Günlüce köyü civarında meydana geldi. İbrahim B. idaresindeki 06 DPM 85 plakalı asit taşıyan tanker, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık görevlilerince sıkıştığı yerden zorlukla çıkarılan İbrahim B., ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bölgede asit yükü sebebiyle AFAD ve itfaiye ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

