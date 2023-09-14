Aşk acısı çekmeye mahkum 5 burç açıklandı

Astrolojide bazı burçlar yaşadıkları aşk hayatlarıyla dikkat çekerler.

Sevdiği zaman sınırsızca seven ancak bir şeyler yolunda gitmeyip ayrılma durumunda da yaşadığı aşk acısından aylarca hatta belki yıllarca çıkamayan burçlar belli oldu.

GercekGundem.com'da yer alan bilgilere göre işte o 5 burç:

1- BALIK BURCU

Balık burçları, romantik ve duygusal bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok idealist olabilirler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.

2- AKREP BURCU

Akrep burçları, tutkulu ve yoğun bir burçtur. Sevdiklerine karşı büyük bir sevgi beslerler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir öfke ve üzüntü yaşarlar.

3- KOVA BURCU

Kova burçları, bağımsız ve özgür bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok bağlıdırlar, ancak aynı zamanda kendi özgürlüklerine de değer verirler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.

4- BOĞA BURCU

Boğa burçları, güvenilir ve sadık bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok sahiplenici olabilirler. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar.

5- YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, duygusal ve hassas bir burçtur. Sevdiklerine karşı çok bağlıdırlar ve terk edilmekten çok korkarlar. Bu nedenle, terk edilmeleri durumunda büyük bir aşk acısı çekerler.