Belçika Milli Takımı'nda ne ararsan var. Aşk, aldatma, entrika, kavga

Dünya Kupası'nda otoritelere göre bekleneni veremeyen Belçika Milli Takımı'nda başarısızlığın kaynağı ortaya çıktı.

Takımda hemen herkesin birbiriyle kavgalı olduğu, hatta Kevin de Bruyne ile kaleci Courtois'nın 8 yıldır konuşmadıkları ortaya çıktı. Takımın iki santrforu Batshuyai ile Lukaku'nun da kavgalı olduğu ileri sürüldü.

Belçika'nın Fas'a 2-0 yenildiği maçtan sonra Vertonghen ile Eden Hazard ve Kevin De Bruyne'un kavga ettiği belirtildi. Üç futbolcunun da birbirine tavırlı olduğu bildirilirken, Kevin De Bruyne ile kaleci Thibaut Courtois'nın 8 yıldır birbirleriyle konuşmadıkları ortaya çıktı.

8 yıl önce Courtois'in De Bruyne'nın sevgili Caroline Lijnen ile ilişkiye girdi, bu nedenle kavga ettikleri, aradan geçen onca zamana ve ikisinin de artık evli olmasına rağmen barışmadıkları ileri sürüldü.

Eden Hazard'ın da Leandro Trossard ile kavgalı olduğu, Batshuayi ile Lukaku'nun ise konuşmadıkları ifade edildi.