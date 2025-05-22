Aşk-ı Memnu geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aşk-ı Memnu geri dönüyor

Ekranların fenomen dizisi Aşk-ı Memnu yayınlandıktan yıllar sonra yine ekranlarda yer almaya devam ediyor. Kanal D yaz aylarında her yıl yaptığı gibi yine diziyi yayınlayacak.

2010 yılında final yapan ve Türk televizyon tarihine damga vuran "Aşk-ı Memnu", her yaz olduğu gibi bu yıl da Kanal D ekranlarına dönüyor.

Başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yer aldığı dizi, tekrar bölümleriyle izleyiciden hâlâ büyük ilgi görüyor. Kanal D’nin yaz ekranında vazgeçilmezi haline gelen yapım, her yayınlandığında sosyal medyada da gündem olmayı başarıyor.

Her yaz ekrana tekrarı ile gelen dizi ilgi ile izlenmeye devam ediliyor. Kanal D tekrarlarını ekrana vereceği dizi ile ilgili duyurusunu sosyal medyadan izleyicilerle paylaştı.

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