Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si hayatını kaybetti

10 gün önce entübe edilen Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil hayatını kaybetti.

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Fatma Karanfil yaşam savaşını kaybetti. 25 Mayıs’te kanser tedavisi gördüğü hastanede entübe edilen 72 yaşındaki Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisindeki Şaheste rolüyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.

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Usta oyuncunun kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’ne kaldırıldığı açıklanmıştı.

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Usta sanatçının vefat haberini veren menajeri Aslı İslamoğlu, "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi" diyerek acı haberi paylaştı.

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İslamoğlu mesajına şöyle devam etti: "Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır.

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1968’de Ses Dergisi yarışmasında 3’lük kazanan Fatma Karanfil, 1975'de şarkıcı Ali Kocatepe ile evlenip bir süre sonra boşanmıştı.

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Karanfil, Yeşilçam’ın Keloğlan serisinde de Cankız rolü ile sinemaya damga vurmuştu.

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Diziler:

Aşk Yeniden, Kınalı Kar, Leylek Havada, Çocuklar Ne Olacak? Huzur Sokağı, Çocuklar Duymasın, Aşk-I Memnu, Evimin, Erkeği, Elveda Derken, Kınalı Kuzular, Gülpare, Üç Kadın, Kumsaldaki İzler.

Ödüller:

Ses Mecmuası 1968 Artist Yarışması Üçüncülük

İzmir Gazeteciler Cemiyeti 1968 Yılın Sanatçısı

Ankara Gazeteciler Cemiyeti 1968 Yılın Sanatçısı

Altın Portakal Film Festivali 1972 En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Sinema Derneği 2010 Onur Ödülü

Altın Safran Film Festivali 2010 Onur Ödülü

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Filmler :

Gökten Üç Elma Düştü, Diriliş 1915, Annemin Gelini, Yusuf’un Annesi, Miraç, Selam, La Rossa Renzo Russo

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